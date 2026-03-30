Rio - Depois da eliminação de Alberto, um novo paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (29). Solange, Marciele e Jordana levaram a pior e estão na berlinda. Uma delas deixará o reality show nesta terça-feira (31). 
Na semana turbo, a prova do líder foi disputada antes da formação do paredão. Ana Paula venceu mais uma vez a disputa, e indicou Solange à berlinda. "Eu tinha outras miras na frente, isso é com certeza absoluta...Hoje aconteceu algo que me pegou em diversos níveis. Eu tive uma conversa horrorosa com a Solange Couto e eu pude entender primeiro que ela não faz ideia de que eu seja. Espero que quem esteja me assistindo consiga me entender, então minha indicação é a Solange Couto", justificou. 
Milena, que atendeu ao Big Fone mais cedo, teve a missão de indicar uma pessoa para a berlinda. Ela optou por Marciele. "Única que não foi ao Paredão ainda", comentou. Jordana foi a mais votada da casa com três votos. Desta vez, não houve prova bate e volta. 