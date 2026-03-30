Juliano Floss e Samira

Rio - O clima segue tenso entre Juliano Floss e Samira no Big Brother Brasil 26. Após o desentendimento recente, o dançarino abriu o jogo sobre a possibilidade de uma reconciliação durante conversa com Milena e Ana Paula Renault, nesta segunda-feira (30).
Direto ao ponto, Juliano indicou que estaria disposto a resolver a situação, mas acredita que o interesse não é recíproco. “Eu resolveria, mas sinto que ela não tem vontade”, afirmou.
Na sequência, Ana Paula aconselhou cautela diante do momento delicado. “Eu acho que hoje está muito recente. Mas se você sentir que deve procurá-la, siga sua intuição”, disse.
Juliano também relatou um episódio que reforçou sua percepção de afastamento. “Ontem, eu não estava indo conversar com ela, mas saí lá fora bem de madrugada. Eu cheguei e ela e Gabriela saíram e vieram para dentro. Acho que ela não está afim”, contou.
O brother ainda demonstrou preocupação com o impacto da briga em suas alianças dentro da casa. “A merda é que eu não quero ter que sair de perto de vocês, porque nós estamos com essa rusga. Se eu chego, ela sai”, analisou.
Em tom bem-humorado, Milena reagiu com uma alfinetada: “Os incomodados que se retirem”. Já Ana Paula reforçou a necessidade de cuidado ao lidar com o conflito. “Acho que você tem que seguir exatamente o que você pensa, assim como eu falo com ela. Mas eu sempre ponderei que cuidado é importante. Sempre”, pontuou.
Por fim, Juliano lamentou o momento de divisão no grupo. “Passamos tanto tempo em menos gente. Agora que estaríamos em mais...”, concluiu.