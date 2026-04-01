Rio - Eliminada do "BBB 26", Solange assistiu as falas dela em relação à Ana Paula e outros participantes durante confinamento, no "Bate-Papo BBB", comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, e considerou os comentários "infelizes". A atriz, ainda, demonstrou o desejo de pedir desculpas à jornalista. 
Solange durante o 'Bate-Papo BBB' - Reprodução de vídeo / TV Globo
Solange durante o 'Bate-Papo BBB' - Reprodução de vídeo/ TV Globo
"Eu fui muito, muito infeliz nessas falas. Em todas elas. Pequei barbaramente, em algo que eu, Solange Couto dos Santos, na minha vida, regularmente, naturalmente, não faria. Me arrependo. Ontem, fiquei pelas pontas para pedir desculpas à Ana Paula", afirmou Solange. 

"A Jordana, eu a chamei duas vezes para conversar sobre o assunto. Cheguei a falar com o Cowboy, a comentar com o Boneco, que eu queria falar com a Jordana, e também pedir desculpas. Foi uma idiotice, mas assim, vocês veem tudo. Mas as vezes uma coisa ou outra escapole. Cada coisa tem seu motivo. Nada é gratuito...", destacou. 
Em seguida, Solange reconheceu o erro em relação às declarações sobre Ana Paula. "Eu reconheço e peço desculpas ao público. O dia em que eu tiver oportunidade, vou pedir desculpas a ela, mesmo que ela não queira me ouvir. Vou tentar. O problema sobre a maternidade é uma opção dela. Pequei na forma de falar".
A artista também ressaltou que "não é essa pessoa" que se mostrou no reality. "Lamento profundamente, fui feia. Me perdoe, meu público. Perdoe, público no geral. Não sou essa pessoa. O 'BBB' trouxe de dentro de mim um bichinho feinho que eu não conhecia, não sabia que existia dentro de mim e estava crescendo". 
Na atração, a artista reagiu à porcentagem de votos do público em sua eliminação: a média de 94,17%. "Eu compreendo e respeito. Se tem, abaixo de Deus, alguém que eu tenho que respeitar, é o público que me permite trabalhar e ter os sucessos que eu tenho para sustentar a minha família e me sustentar... Peço desculpas mais uma vez e vou pedir quantas vezes for preciso". 
 