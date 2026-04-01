Samira esconde detalhe sobre Anjo e cria outra versão para aliados - Reprodução

Samira esconde detalhe sobre Anjo e cria outra versão para aliadosReprodução

Publicado 01/04/2026 21:15

Rio - A sister "Big Brother Brasil 26" Samira virou assunto nas redes, nesta quarta-feira (1º), após mentir para seus aliados sobre a dinâmica da semana.



A atendente de bar foi escolhida em uma ação do patrocinador e recebeu uma informação privilegiada: o Anjo da semana será autoimune. No entanto, ao conversar com o grupo, ela decidiu não revelar o benefício e ainda inventou uma regra diferente sobre o poder.



Segundo explicou Tadeu Schmidt, a informação só será divulgada oficialmente no dia da formação do Paredão, deixando nas mãos de Samira a decisão de contar, ou não, aos outros participantes. Assista: