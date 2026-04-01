Samira esconde detalhe sobre Anjo e cria outra versão para aliadosReprodução
A atendente de bar foi escolhida em uma ação do patrocinador e recebeu uma informação privilegiada: o Anjo da semana será autoimune. No entanto, ao conversar com o grupo, ela decidiu não revelar o benefício e ainda inventou uma regra diferente sobre o poder.
Segundo explicou Tadeu Schmidt, a informação só será divulgada oficialmente no dia da formação do Paredão, deixando nas mãos de Samira a decisão de contar, ou não, aos outros participantes. Assista:
SAMIRA MENTINDO PARA ANA PAULA, MILENA E JULIANO FALANDO QUE É MELHOR NÃO GANHAR O ANJO, POIS A INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA É QUE QUEM GANHAR O ANJO VAI DIRETO PRO PAREDÃO. #BBB26 pic.twitter.com/FTjS6eP9ix— Dantas (@Dantinhas) April 1, 2026
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