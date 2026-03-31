Lázaro Ramos e Mariana Lima formam casal em 'Os Outros' - Julia Mataruna / Divulgação

Lázaro Ramos e Mariana Lima formam casal em 'Os Outros'Julia Mataruna / Divulgação

Publicado 31/03/2026 15:40

Rio - Intérprete do vilão Jendal em "A Nobreza do Amor", Lázaro Ramos integra o elenco da nova temporada de "Os Outros", do Globoplay, que estreia no dia 9 de abril com liberação de quatro episódios por semana, sempre às quintas. Na série, agora ambientada no campo, o ator interpreta Roberto, marido de Marta (Mariana Lima). Frustrado e recém-demitido do trabalho, o personagem compra uma casa na serra com a intenção de colocar em prática o plano de uma rotina mais sossegada.

"A série traz uma pergunta que é muito boa. A paz está onde? Está dentro da gente? Está no lugar que você vive? Está na maneira que você se relaciona com o lugar onde você vive? É claro que a gente sempre tem uma expectativa de que, às vezes, ir para um lugar mais tranquilo tudo vai ser mais saudável e mais perfeito. Mas, no caso de 'Os Outros', não, porque é uma série que debate justamente isso", afirma Lázaro.

"E chegando lá nesse lugar que parecia o paraíso idílico, ele encontra, como sempre, uma vizinhança que não é fácil de administrar, trazendo um dos temas que a série tem que é um dos temas mais incríveis: Como a gente consegue conviver em comunidade, conviver com a nossa vizinhança?", questiona o artista.

Mesmo relutante, Marta aceita a mudança com o marido. Ela, entretanto, esconde um segredo. "A diretora artística Luísa Lima me deu uma série de referências femininas, de mulheres de 40, 50 anos que estão vivendo algum tipo de crise ou de problema de relacionamento ou mesmo com a solidão de não saber o que fazer quando está sozinha. São conflitos de querer mudar e não conseguir. Querer ser outra pessoa e não conseguir. A Marta é cheia de contradições e dilemas", adianta Mariana.

Além de Lázaro e Marina, Os Outros tem Docy Moreira (Domingas), Antonio Haddad (Marcinho), Bruno Garcia (Manoel), Adriana Esteves (Cibele), Carol Duarte (Patrícia) e Pedro Wagner (Geraldo) no elenco.