Ana Maria Braga completa 77 anos - Reprodução / TV Globo

Ana Maria Braga completa 77 anosReprodução / TV Globo

Publicado 01/04/2026 15:13

Rio - Uma surpresa ao vivo marcou a manhã desta quarta-feira (1º) no Mais Você. A apresentadora Ana Maria Braga, que completa 77 anos, recebeu uma ligação especial de Roberto Carlos durante o programa.



Logo no início da conversa, Ana reagiu com entusiasmo ao reconhecer a voz do cantor. “Oi, meu amor. Que delícia receber uma ligação sua”, disse. Do outro lado da linha, o artista não perdeu tempo e foi direto à mensagem: “Estou ligando pra te dar os parabéns. Parabéns pelo seu aniversário”.



O gesto ganhou ainda mais significado quando Roberto Carlos destacou a admiração que sente pela apresentadora. “Tudo de bom pra você. Parabéns pelo seu sucesso, por tudo que você tem. Que lindo você ser essa pessoa maravilhosa que todo mundo ama. E eu também.”



Emocionada, Ana Maria agradeceu o carinho e ressaltou que a lembrança já virou tradição. “Obrigada. Obrigada pelo carinho de todo ano lembrar do meu aniversário.”



A apresentadora também falou sobre a relação de amizade com o cantor. “Pra mim é um grande prazer saber que, além de você morar no meu coração há muitos anos, eu posso contar com você pra qualquer coisa, como amigo.”



Antes de encerrar a ligação, Roberto Carlos deixou uma mensagem de fé para a aniversariante: “Que o nosso Senhor de bondade te proteja, te abençoe, dê muita saúde e paz.” Ana respondeu no mesmo tom: “Amém. Amém, nós todos.”

Assista: