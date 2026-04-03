Rio - A nova temporada do reality "Minha Mãe com Seu Pai", do Globoplay, ganhou teaser e data de estreia, nesta quinta-feira (3). Comandado por Sabrina Sato, os novos episódios chegam à plataforma de streaming a partir do dia 22 de abril.
Diferente da temporada anterior em que os pais foram surpreendidos, dessa vez, eles já sabem que estão sendo observados pelos próprios filhos enquanto buscam um novo amor. Nas imagens, é possível ver a prévia dos episódios inéditos, que contarão com dates, paqueras, muitos beijos e, claro, palpites dos herdeiros.
"Para encontrar um mozão, eles vão ter que entregar o volante na mão dos filhos. E na sala de controle, nenhum cafuné escapa do radar dos filhos. Calma, gente. Pai e mãe também fazem amor", falou a apresentadora, no teaser divulgado nas redes sociais do Globoplay.
A primeira temporada de "Minha Mãe com Seu Pai" estreou em maio do ano passado, com 10 episódios. O programa é inspirado no formato original da ITV Studios, sucesso em vários países.