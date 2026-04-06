Stenio Garcia desabafa sobre situação financeira e disputa judicial com as filhas - Reprodução de vídeo

Stenio Garcia desabafa sobre situação financeira e disputa judicial com as filhasReprodução de vídeo

Publicado 06/04/2026 10:09

Rio - Stenio Garcia, de 93 anos, falou sobre o momento delicado que enfrenta durante entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, neste domingo (5). O ator citou problemas de saúde, expôs a vontade de voltar a trabalhar e desabafou sobre a situação financeira, incluindo a disputa judicial com as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, sobre um apartamento em Ipanema, Zona Sul do Rio.

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O conflito gira em torno da divisão de renda do imóvel e da forma que ele está sendo administrado. Além disso, Stenio acusa as filhas de abandono afetivo e material desde que perdeu o emprego em 2020. "Sempre fui o provedor. [...] A família a gente sempre ajuda, mas as filhas, principalmente", afirmou o veterano.



O imóvel foi comprado por Stenio e doado para as filhas em 1986. No documento foi registrado o direito de "usufruto vitalício" do imóvel enquanto o ator estiver vivo. "Quando uma pessoa doa um imóvel, mas reserva para si o 'usufruto', ela doou a propriedade daquele imóvel, mas reservou para si o direito de morar, alugar e poder ter a posse direta, ou seja, de estar, usar e ter os frutos daquele imóvel", explicou uma das advogadas do ator, Juliana Maggi.



Durante a reportagem, foi mostrado um documento referente ao aluguel do apartamento em outubro de 2019. Os valores, no entanto, não teriam sido repassados ao veterano. No final do ano passado, Stenio entrou com uma ação para receber o aluguel do imóvel.



Stenio falou sobre a situação financeira atual. "Porque parece que pelo fato de ser artista, quando fiz seriados, por exemplo, você fica em evidência. Um ator nunca é rico, a não ser o dono de companhia. Se bem que fiz trabalhos bons com [Antonio] Fagundes", falou ele, ao recordar o trabalho na série "Carga Pesada" (1979-1981), da TV Globo.



Atualmente, o ator ganha pouco mais de R$ 7 mil e alega que a aposentadoria não condiz com o seu custo de vida. "Minha aposentadoria não é nada praticamente, né? A minha profissão não rende muito". O artista também afirma que não se preparou financeiramente. "Isso é coisa do ator. Você acha que vai ficar com saúde para a vida inteira e vai trabalhar a vida inteira. Eu nunca fiz para mim, então, eu nunca armazenei nada. O ator nunca ganha essa economia toda para poder guardar". O conflito gira em torno da divisão de renda do imóvel e da forma que ele está sendo administrado. Além disso, Stenio acusa as filhas de abandono afetivo e material desde que perdeu o emprego em 2020. "Sempre fui o provedor. [...] A família a gente sempre ajuda, mas as filhas, principalmente", afirmou o veterano.O imóvel foi comprado por Stenio e doado para as filhas em 1986. No documento foi registrado o direito de "usufruto vitalício" do imóvel enquanto o ator estiver vivo. "Quando uma pessoa doa um imóvel, mas reserva para si o 'usufruto', ela doou a propriedade daquele imóvel, mas reservou para si o direito de morar, alugar e poder ter a posse direta, ou seja, de estar, usar e ter os frutos daquele imóvel", explicou uma das advogadas do ator, Juliana Maggi.Durante a reportagem, foi mostrado um documento referente ao aluguel do apartamento em outubro de 2019. Os valores, no entanto, não teriam sido repassados ao veterano. No final do ano passado, Stenio entrou com uma ação para receber o aluguel do imóvel.Stenio falou sobre a situação financeira atual. "Porque parece que pelo fato de ser artista, quando fiz seriados, por exemplo, você fica em evidência. Um ator nunca é rico, a não ser o dono de companhia. Se bem que fiz trabalhos bons com [Antonio] Fagundes", falou ele, ao recordar o trabalho na série "Carga Pesada" (1979-1981), da TV Globo.Atualmente, o ator ganha pouco mais de R$ 7 mil e alega que a aposentadoria não condiz com o seu custo de vida. "Minha aposentadoria não é nada praticamente, né? A minha profissão não rende muito". O artista também afirma que não se preparou financeiramente. "Isso é coisa do ator. Você acha que vai ficar com saúde para a vida inteira e vai trabalhar a vida inteira. Eu nunca fiz para mim, então, eu nunca armazenei nada. O ator nunca ganha essa economia toda para poder guardar".

Ele recebe o apoio da mulher, Mari Saade, com quem é casado há mais de 28 anos: "Esse homem é gigante como artista, como contribuição para a dramaturgia e arte brasileira. E como ser humano, é a alma mais linda que eu já conheci em toda a minha vida. E isso me emociona". O casal mora numa casa na Zona Oeste do Rio. O imóvel pertence à família dela.



O estado de saúde do marido também preocupa Mari. Stenio sofreu micro AVCs que comprometeram sua audição do ouvido esquerdo e recentemente foi internado por complicações cardíacas. Os advogados do ator também apontam que ele não recebeu apoio das filhas durante a internação.



Stenio e Mari vivem em união estável com separação total de bens. Recentemente ela perdeu direito a propriedades da família por conta da disputa do ator com as filhas. "Por causa do imbróglio da vida financeira do Stenio. O meu pai tem suas ressalvas. Ele tem 98 anos e não vai falar, mas ele me exigiu isso. E eu achei correto", disse a atriz.



Stenio comentou o quê fez pelas filhas durante a vida. "Dei estudo para elas. Elas estudaram numa escola boa para elas. Na época, cheguei a montar um estúdio de confecção para elas, que gostavam de fazer roupas". Nesta semana, também foi incluído no processo outro apartamento que o ator teria direito a 25% do valor. Os outros 75% estão divididos entre as duas filhas e a mãe delas, a atriz Clarice Piovesan.

Ele, ainda, desabafou sobre a situação: "Sempre incomoda. Porque é muito delicado. Parece que você está disputando uma posição. E eu, com 93 anos, já passei dessa faixa de interesse econômico e financeiro". Ele, ainda, revela que sente falta de trabalhar: "Sinto. Trabalhar é sempre importante para a gente. E principalmente o ator. O ator não pode parar de trabalhar".