Eliminada do ’BBB 26’, Chaiany dispara palavrões ao vivo e diverte Ana Maria Braga - Reprodução de vídeo / X

Eliminada do ’BBB 26’, Chaiany dispara palavrões ao vivo e diverte Ana Maria BragaReprodução de vídeo / X

Publicado 06/04/2026 12:20

Rio - Eliminada do "BBB 26", Chaiany tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você", da TV Globo, nesta segunda-feira (6). A brasiliense falou sobre a passagem pelo reality e acabou soltando alguns palavrões durante o programa ao vivo, fazendo a apresentadora e Louro Mané caírem na risada.

fotogaleria

Chaiany alegou que não contou a verdade para Gabriela por achar que a amiga já sabia. "Na minha cabeça a Gabi sabia. Aí fiquei mal pela Gabi não ter vindo me contar. E aí, no final quem não sabia era ela", iniciou ela.

"Porque ela estava muito [próxima] da Samira. Aí não tinha como. Me lasquei. [...] Quem não contou o c*r*lh* fui eu. É para tomar mesmo, tinha que sair mesmo. Achei foi pouco", concluiu Chai. "Ai, meu deus do céu", disse Ana Maria, aos risos.

Na quarta (1º), Samira decidiu mentir sobre a informação privilegiada que recebeu, causando muitas tretas na casa.Ela sabia que oAnjo da Semana era autoimune, mas espalhou a "fake news" de que o vencedor da da prova iria direto para o Paredão. Os brothers ficaram sabendo da mentira.

Chaiany fala sobre não ter contado a informação pra Gabi e revela: "eu não contei pra Gabi porque eu pensei que ela sabia (...) porque ela tava muito assim com a Samira" #BBB26 #RedeBBB #MaisVocê #TVGlobo pic.twitter.com/QyQB3daE1D — TV Globo (@tvglobo) April 6, 2026

Em outro momento, Chaiany também justificou o motivo de ter colocado Samira, Milena e Ana Paula no na dinâmica do "Sincerão". "Eu não entendi o 'trem direito'. Na hora que eu vi, [...] falei: 'P*t* que pariu'. Fiz *m*rd*. Sabe o que é pior? Se eu tivesse feito de propósito, tinha assumido e tinha saído muito antes". Em outro momento, Chaiany também justificou o motivo de ter colocado Samira, Milena e Ana Paula no na dinâmica do "Sincerão". "Eu não entendi o 'trem direito'. Na hora que eu vi, [...] falei: 'P*t* que pariu'. Fiz *m*rd*. Sabe o que é pior? Se eu tivesse feito de propósito, tinha assumido e tinha saído muito antes".

Ana Maria Braga não se aguentando a cada palavrão que sai da boca da Chaiany kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk#MaisVocê #BBB26 pic.twitter.com/wEtDS8WTfg — Matheus (@matheuscaseca) April 6, 2026 A atitude da ex-BBB dividiu opiniões. "Eu estou morrendo com a Chaiany no 'Mais Você'. E ela não é personagem, não, só se perdeu no jogo, mas ela fala tudo do jeito dela mesmo [risos]", opinou uma admiradora. "Ana Maria Braga não se aguentando a cada palavrão que sai da boca da Chaiany", disse um seguidor. "O entretenimento puro com os palavrões ao vivo e a Ana Maria sem conseguir se segurar com a Chaiany", expressou mais alguém. A atitude da ex-BBB dividiu opiniões. "Eu estou morrendo com a Chaiany no 'Mais Você'. E ela não é personagem, não, só se perdeu no jogo, mas ela fala tudo do jeito dela mesmo [risos]", opinou uma admiradora. "Ana Maria Braga não se aguentando a cada palavrão que sai da boca da Chaiany", disse um seguidor. "O entretenimento puro com os palavrões ao vivo e a Ana Maria sem conseguir se segurar com a Chaiany", expressou mais alguém.

Por outro lado, recebeu críticas. "Nossa, essa Chaiany é muito forçada. Minha filha, ninguém compra mais esse seu personagem, por isso você saiu", detonou uma telespectadora. "Agora a chaiany vai ter que aprender a falar direito para trabalhar na TV e afins. Porque de 10 palavras que ela fala, 11 são palavrões. Chata e forçada!!! É até cansativo ouvir", apontou outra pessoa. Estou o achando a Chaiany sem noção", desaprovou outra internauta.

Eliminação

Na noite deste domingo (5), Chaiany foi eliminada do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, com 61,07% da média dos votos. Ela levou a pior na disputa contra Marciele e Juliano Floss, que ficaram com 20,37% e 18,56% da média, respectivamente.