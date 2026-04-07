Raul (Paulo Mendes) deixa casarão e vira morador de rua Globo/ Divulgação
Sem barba e com corte renovado, o ator apareceu quase irreconhecível no Instagram, o que rapidamente repercutiu entre os fãs. Nos comentários, internautas reagiram com bom humor à transformação. “Finalmente! Bichinho estava numa situação triste”, escreveu uma seguidora. “Gente, parece até outra pessoa”, opinou outra.
Diante da repercussão, Paulo abriu uma caixa de perguntas nos stories e comentou as reações. “Pessoas estão dizendo que eu pareço mais limpo. Eu só queria dizer que eu sempre fui limpo, sempre tomei banho na minha vida, sou super higiênico”, disse.
O ator também contou que a mudança não partiu apenas da narrativa, mas de um desejo pessoal antigo. “Eu gostei muito do cabelo. Pedi a novela inteira para mudar. Foi um momento de realização. Eu me olhei e falei: ‘caraca, esse sou eu de verdade’”, afirmou.
Na trama, o novo visual acompanha a transformação de Raul. “Eu estou gostando, estou me achando mais bonito. Acho que o peso do personagem, toda aquela casca que fazia parte dele, saiu um pouco. Estou começando a ver as coisas com mais frescor”, explicou.
A virada de Raul começa a ganhar forma no capítulo deste sábado (11). Após uma conversa com a avó, Josefa, vivida por Arlete Salles, o personagem decide mudar de postura, assumir responsabilidades e buscar um novo caminho, inclusive com um pedido de emprego na Fundação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.