Raul (Paulo Mendes) deixa casarão e vira morador de rua - Globo/ Divulgação

Raul (Paulo Mendes) deixa casarão e vira morador de rua Globo/ Divulgação

Publicado 07/04/2026 13:44

Rio - Na reta final de "Três Graças", a virada dos personagens já começa a aparecer também na estética. Intérprete de Raul, Paulo Mendes surpreendeu ao surgir nas redes sociais com um novo visual, abandonando o cabelo longo com luzes e o estilo mais despojado que marcou o início da trajetória do personagem.

fotogaleria

Sem barba e com corte renovado, o ator apareceu quase irreconhecível no Instagram, o que rapidamente repercutiu entre os fãs. Nos comentários, internautas reagiram com bom humor à transformação. “Finalmente! Bichinho estava numa situação triste”, escreveu uma seguidora. “Gente, parece até outra pessoa”, opinou outra.Diante da repercussão, Paulo abriu uma caixa de perguntas nos stories e comentou as reações. “Pessoas estão dizendo que eu pareço mais limpo. Eu só queria dizer que eu sempre fui limpo, sempre tomei banho na minha vida, sou super higiênico”, disse.O ator também contou que a mudança não partiu apenas da narrativa, mas de um desejo pessoal antigo. “Eu gostei muito do cabelo. Pedi a novela inteira para mudar. Foi um momento de realização. Eu me olhei e falei: ‘caraca, esse sou eu de verdade’”, afirmou.Na trama, o novo visual acompanha a transformação de Raul. “Eu estou gostando, estou me achando mais bonito. Acho que o peso do personagem, toda aquela casca que fazia parte dele, saiu um pouco. Estou começando a ver as coisas com mais frescor”, explicou.A virada de Raul começa a ganhar forma no capítulo deste sábado (11). Após uma conversa com a avó, Josefa, vivida por Arlete Salles, o personagem decide mudar de postura, assumir responsabilidades e buscar um novo caminho, inclusive com um pedido de emprego na Fundação.