Ana Maria Braga durante o ’Mais Você’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga durante o ’Mais Você’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/04/2026 15:00

Rio - Ana Maria Braga, de 77 anos, expôs uma conversa que teve com Luis Roberto durante o "Mais Você", desta quarta-feira (8). O narrador não participará das transmissões da TV Globo na Copa do Mundo deste ano devido ao diagnóstico com neoplasia na região cervical.

"Adorei falar com você, Luis Roberto. Ele me disse que vai ser a Copa do Mundo mais bem narrada que ele terá da história dele. Essa ele vai escrever junto", contou a apresentadora.

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A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase). Luis descobriu a doença em exames de rotina e se afastou do trabalho para tratamento médico.

O narrador afirmou que "depois do susto, está tudo sob controle". "Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado". Ele disse, ainda, estar "totalmente amparado por todo o time". "Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho".