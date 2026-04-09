Celso Freitas - Divulgação/SBT

Celso FreitasDivulgação/SBT

Publicado 09/04/2026 09:06

Rio - O jornalista Celso Freitas retorna ao trabalho no "Jornal do SBT News", nesta quinta-feira (9), depois de passar por uma cirurgia de emergência no apêndice, no último dia 2. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT ao DIA, nesta manhã.

Durante o afastamento das atividades profissionais, Celso foi substituído pelo jornalista Marco Pagetti na bancada do telejornal.