Rio - O jornalista Celso Freitas retorna ao trabalho no "Jornal do SBT News", nesta quinta-feira (9), depois de passar por uma cirurgia de emergência no apêndice, no último dia 2. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT ao DIA, nesta manhã.
Durante o afastamento das atividades profissionais, Celso foi substituído pelo jornalista Marco Pagetti na bancada do telejornal.
Contratado pelo SBT News em 2025, Freitas iniciou sua carreira no rádio na década de 1970 e se destacou à frente de momentos históricos do Brasil e do mundo, como a morte de Ayrton Senna, a conquista da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, a passagem do Furacão Katrina em 2005, o tsunami na Indonésia em 2006, e a eleição de Barack Obama em 2008.
Celso foi um dos apresentadores mais marcantes do "Jornal Nacional", ao lado de Cid Moreira, e do "Fantástico". Depois, foi contratado pela RecordTV para ser âncora do "Domingo Espetacular" e do "Jornal da Record". O jornalista deixou a Record em março do ano passado após 21 anos na emissora.