Rio - Nada passa despercebido pelos internautas! Uma foto antiga de Belo e Viviane Araujo, intérpretes de Misael e Consuelo em "Três Graças", apareceu na prévia do próximo capítulo da novela, divulgada na noite desta quinta-feira (9), e se tornou assunto nas redes sociais. 
Na sequência, Misael aparece com a foto dos dois em mãos, e pergunta à Consuelo: "Você guarda a foto de quando a gente namorava ainda, é?". Com a cara fechada, ela pega pega a imagem.
Belo e Viviane Araujo em cena de 'Três Graças'
O clique em questão é real e foi feito na época em que os artistas viviam um relacionamento. Para quem não lembra, os dois foram casados de 1998 até 2007, e tiveram um término polêmico com acusações de traição. 
O detalhe da cena, claro, movimentou a web. "A foto sendo real deixa (a cena) melhor ainda", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Isso aqui é a história da TV acontecendo", opinou outro. "Aguinaldo Silva (autor) realmente não é inocente", disparou uma terceira pessoa. 
Outros comentários como "tem que dar um Oscar para quem escreveu o roteiro", "eu ri", "a gente é que está feliz com essas referências vintages", "a Globo não é para amadores" e "muito bom" também foram publicados nas redes sociais. 
Atualmente, Belo mantém um relacionamento com Rayane Figliuzzi. Viviane Araújo é casada com o empresário Guilherme Militão desde 2021. Eles estão juntos desde 2019 e são pais de Joaquim.
 