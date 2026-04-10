Ana Clara é a apresentadora do Estrelas da CasaEstevam Avellar / TV Globo

Rio - A terceira temporada do "Estrela da Casa" está com algumas novidades, incluindo o nome do programa, que agora se chamará "Estrelas da Casa". Diferente das edições anteriores, o reality musical, comandado por Ana Clara, formará um grupo.
O público, claro, acompanhará de perto todo o processo de criação, desenvolvimento e lançamento de grupos, acompanhando os artistas em sua jornada de formação. As inscrições para o programa, inclusive, já estão abertas e são individuais. 
Vale lembrar que o cantor Luca foi o grande vencedor da primeira temporada do 'Estrela da Casa'. Ele conquistou R$ 1 milhão, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país. Já Thainá Gonçalves levou a melhor na segunda edição também levou para casa um prêmio milionário.