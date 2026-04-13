?Além do Tempo?: Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) se reencontram no século XXIEstevam Avellar / TV Globo
Protagonizada por Alinne Moraes, Rafael Cardoso e Paolla Oliveira, a novela acompanha a trajetória de Lívia e Felipe, personagens centrais que atravessam diferentes épocas conectados por um romance marcado por encontros e desencontros.
Na primeira fase, ambientada no século 19, o público conhece Emília (Ana Beatriz Nogueira), dona de uma taberna que carrega um passado cercado de segredos. Temendo pelo futuro da filha, ela decide colocá-la em um convento ainda jovem, com a intenção de protegê-la das incertezas do mundo fora dali.
Nesse contexto, surge o envolvimento de Pedro (Emilio Dantas), que nutre um amor não correspondido por Lívia. A jovem, por sua vez, enxerga o rapaz apenas como um amigo de infância. A situação se complica com o retorno da condessa Vitória Castellini (Irene Ravache), o que intensifica os conflitos e acelera decisões importantes na vida da protagonista.
É nesse cenário que Lívia conhece Felipe, iniciando um romance que enfrenta obstáculos, sobretudo por conta da ambição de Melissa (Paolla Oliveira), que interfere diretamente na relação do casal.
A segunda fase dá um salto de cerca de 150 anos e reposiciona os personagens em um novo contexto. Lívia ressurge como uma enóloga e herdeira de uma empresa do setor de vinhos, enquanto Felipe administra uma vinícola no sul do país, e os dois se reencontram.
O elenco ainda reúne nomes como Julia Lemmertz, Felipe Camargo, Nívea Maria, Luís Melo, Othon Bastos, Juca de Oliveira, Rômulo Estrela, Carolina Kasting, Klara Castanho e Mel Maia.
Na primeira semana de exibição, 'Além do Tempo' vai ao ar após os capítulos finais de 'Terra Nostra'.
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