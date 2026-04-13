?Além do Tempo?: Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) se reencontram no século XXI - Estevam Avellar / TV Globo

?Além do Tempo?: Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) se reencontram no século XXIEstevam Avellar / TV Globo

Publicado 13/04/2026 12:35 | Atualizado 13/04/2026 12:40

Rio - A TV Globo já definiu sua próxima reprise para a faixa Edição Especial: "Além do Tempo" entra no lugar de "Terra Nostra" a partir do dia 27 de abril. Exibida originalmente em 2015, a trama escrita por Elizabeth Jhin volta à programação.