Lucas Righi celebra estreia em novela das 21h e repercussão nas redes - Divulgação/Balbino

Lucas Righi celebra estreia em novela das 21h e repercussão nas redesDivulgação/Balbino

Publicado 13/04/2026 05:00

Rio - Lucas Righi vive um dos momentos mais importantes da carreira. Aos 26 anos, o ator estreia em um papel fixo em novelas ao interpretar Alemão, um dos chamados "bandivos" de "Três Graças", trama das 21h da TV Globo. Na história, o personagem é um jovem cheio de conflitos, que tenta equilibrar escolhas difíceis em um ambiente de risco constante. Em cena recente, o criminoso demonstrou lealdade a Bagdá (Xamã) ao revelar os planos de Lucélia (Daphne Bozaski) e Vandílson (Vinicius Teixeira) contra ele.

fotogaleria

O papel exigiu um mergulho emocional intenso para o artista. "O Alemão vive sob tensão o tempo todo, e isso me ensinou a tentar pensar e agir em momentos que paralisam", conta.

Em capítulo previsto para ir ao ar nesta quarta-feira (15), o bandido conta a Kasper (Miguel Falabella) que Lucélia, sobrinha dele, está milionária. O dono da galeria, então, alerta Bagdá e pede para que ele tome cuidado com a vilã, que assumiu o comando da Chacrinha depois de achar o dinheiro que estava na escultura escondido em uma caçamba de lixo da comunidade.

Para construir o personagem, Lucas buscou referências em relatos reais e mergulhou no universo de jovens que vivem à margem da sociedade. "Muitos desses jovens não queriam estar cometendo crimes, mas acabam entrando nesse caminho por conta da realidade. Fui entendendo o Alemão nesse lugar também". O ator, ainda, destaca a importância de trazer humanidade ao papel. "Era interessante mesclar momentos de leveza com os mais tensos, para trazer um outro olhar sobre esses personagens".

A preparação foi marcada pela troca com o elenco. "Estou rodeado de atores incríveis, talentosos e generosos. Foi muito bonito ver como cada um ia dando vida ao seu personagem", destaca. Segundo ele, foi nesse processo que surgiram nuances, como o toque de comicidade nas cenas ao lado de Vinicius e Xamã.

Além da repercussão na TV, Lucas ganhou destaque nas redes sociais após comparações com a atriz Mel Maia. A brincadeira viralizou, e o ator entrou no jogo ao adotar o apelido 'Mel Maio'. "Me divirto. A novela tem muito alcance, então muitos comentários são feitos. Acho importante saber usar isso a nosso favor".

A conquista de integrar o folhetim veio após alguns testes. "Eu recebi a ligação da minha aprovação quando estava na casa do meu irmão. Saí do quarto pulando e gritando: 'Eu tô na próxima novela das 9'”, lembra.

Natural de São Paulo e criado em Guarulhos, o ator começou a trajetória ainda criança, passando pelo teatro musical e pela televisão. Entre os trabalhos, esteve em séries como "Destino São Paulo", "Unidade Básica" e "Confissões Médicas". Para ele, a essência segue a mesma desde o início. "Comecei a atuar porque me divertia. Tento carregar isso até hoje".

Mudança para o Rio e vida nova



Com as gravações da novela, Lucas se mudou para o Rio de Janeiro e passou a morar sozinho pela primeira vez. A experiência, segundo ele, tem sido transformadora. "Foi um ano de muita descoberta e aprendizado. Aprendi a respeitar mais os meus limites e vontades", afirma. Mesmo distante da família, ele diz que o período fortaleceu os vínculos. "Me senti mais conectado com eles a cada encontro", conta.

Cinema e próximos passos



Antes da novela, Lucas também viveu um marco no cinema ao protagonizar "Escola de Quebrada", seu primeiro longa-metragem. O projeto ganhou indicação ao Emmy Internacional na categoria infantil. "Foi um presente. Desde os testes até o último dia de gravação, fui muito feliz fazendo", afirma.



Para o futuro, o ator quer explorar novos caminhos e personagens variados. "Tenho vontade de viver tantas histórias, de um jovem apaixonado a papéis mais obscuros, como um serial killer. Após a estreia no horário nobre, ele também mira novos desafios na televisão e no cinema. "Quero fazer mais novelas e também me ver em uma tela de cinema. Ainda é um sonho que quero realizar".