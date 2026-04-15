Felipeh Campos é contratado pelo SBT - Divulgação / SBT

Felipeh Campos é contratado pelo SBTDivulgação / SBT

Publicado 15/04/2026 10:27

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“Retorno para ser o que sempre busquei, na casa onde nasci. Feliz demais! Aguardem”, afirma Felipeh Campos, que passa a integrar o time do SBT com sua opinião marcante sobre o universo das celebridades e sobre os temas polêmicos que mexem com o Brasil.Vice-presidente de Conteúdo e Comunicação do SBT, Leon Abravanel fala sobre a chegada do apresentador à emissora. "Felipeh é um artista com o DNA do SBT. Tem o raro talento de transitar entre a seriedade e a leveza", destaca.Felipeh ganhou projeção após vencer um concurso no “Programa do Ratinho” e se destacar no “Qual é a Música”, com dublagens marcantes no quadro “Leilão das Notas Musicais”. Ao longo da carreira, passou por emissoras como TV Gazeta, Band e RedeTV!, consolidando sua atuação no jornalismo de celebridades. No SBT, também esteve presente em programas como “Primeiro Impacto” e “Alô Você”, levando ao público as principais notícias do meio artístico e os bastidores da TV.