Jorge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho - Beatriz Damy / TV Globo

Jorge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 15/04/2026 13:34

Rio - Marcos Mion recebe, neste sábado (18), Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho no palco do "Caldeirão", da TV Globo, em um especial que celebra o samba como representação cultural brasileira. Os artistas participarão do quadro ‘Sobe o Som’, que, excepcionalmente, levará o nome de ‘Sobe o Samba’ em homenagem a eles.



Na atração, os cantores irão celebrar episódios que marcaram as suas carreiras, e entoar músicas que marcaram gerações. Eles também falam sobre a turnê que realizarão juntos, que tem previsão de estreia para o dia 6 de junho deste ano no Maracanã.

"O bom de [show em] estádio é que é tudo cedo. Acabou esse negócio de meia-noite. Começa e termina cedo, o que é bom que mais pessoas podem ir: senhoras, senhores, jovens", relata Zeca Pagodinho.