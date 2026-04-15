Viviane Araújo e Belo, ex-casal na vida real, se beijam em "Três Graças" e agitam as re - Reprodução TV Globo

Viviane Araújo e Belo, ex-casal na vida real, se beijam em "Três Graças" e agitam as reReprodução TV Globo

Publicado 15/04/2026 21:58 | Atualizado 15/04/2026 22:03

Rio - O beijo entre Viviane Araújo e Belo, exibido no capítulo desta quarta-feira (15) da novela Três Graças, movimentou as redes sociais e rapidamente entrou para os assuntos mais comentados. Os dois, que interpretam ex-namorados na trama, também tiveram um relacionamento na vida real entre 1998 e 2007, o que intensificou a repercussão da cena.



Internautas destacaram a química entre os artistas e relembraram o passado do casal, marcado por polêmicas e pelo período em que o cantor esteve preso e Viviane permaneceu ao lado dele. O término, anos depois, aconteceu em meio a boatos de traição.



No X (antigo Twitter), a reação foi imediata. “Manoooo, que beijo foi esse?! Kkkkkkk”, comentou um usuário. Outro destacou o contexto atual: “Quanta maturidade do marido da Araújo #tresgracas”. Já um terceiro celebrou o momento com referência musical: “Era tudo que a gente queria. Belo e Viviane Araújo beijando ao som de ‘Reinventar’. Na moral, Aguinaldo é sinistro”.

Atualmente, a atriz é casada com o empresário Guilherme Militão, com quem tem um filho. Já o cantor vive um relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi, assumido publicamente em 2025.