Viviane Araújo e Belo, ex-casal na vida real, se beijam em "Três Graças" e agitam as reReprodução TV Globo
Internautas destacaram a química entre os artistas e relembraram o passado do casal, marcado por polêmicas e pelo período em que o cantor esteve preso e Viviane permaneceu ao lado dele. O término, anos depois, aconteceu em meio a boatos de traição.
No X (antigo Twitter), a reação foi imediata. “Manoooo, que beijo foi esse?! Kkkkkkk”, comentou um usuário. Outro destacou o contexto atual: “Quanta maturidade do marido da Araújo #tresgracas”. Já um terceiro celebrou o momento com referência musical: “Era tudo que a gente queria. Belo e Viviane Araújo beijando ao som de ‘Reinventar’. Na moral, Aguinaldo é sinistro”.
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