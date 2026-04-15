Consuelo volta a se envolver com Misael - Globo/Beatriz Damy

Consuelo volta a se envolver com Misael Globo/Beatriz Damy

Publicado 15/04/2026 18:13

Rio - Um dos momentos mais aguardados de "Três Graças" irá ao ar nesta quarta (15). Incentivada por Gilmar (Amaury Lorenzo), Consuelo (Viviane Araújo) reflete sobre os próprios sentimentos e toma a decisão de procurar Misael (Belo) no ferro-velho.

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Ele está cuidando da planta deixada por Joaquim (Marcos Palmeira), quando a consultora de beleza aparece de surpresa. A conversa entre os dois alterna provocações e uma preocupação sincera. Durante o diálogo, a planta simboliza o relacionamento que foi deixado de lado, mas ainda pode crescer com cuidado.

Consuelo lembra Misael de que ele já soube cuidar e fazer algo florescer no passado. Num impulso, enquanto se olham fixamente, ela o beija, deixando Misael surpreso com a atitude, que marca o recomeço da relação.