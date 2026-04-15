Cenas de episódio desta quinta-feira (16) de "Três Graças" - Fabio Rocha/Globo

Cenas de episódio desta quinta-feira (16) de "Três Graças"Fabio Rocha/Globo

Publicado 15/04/2026 12:28

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Tudo acontece quando Paulinho (Romulo Estrela) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) surpreendem Arminda e Ferette (Murilo Benício) na mansão depois da aliança de Célio ser encontrada na residência. Confrontada pelos policiais, a vilã ironiza a situação e tenta desviar a culpa, atacando até Gerluce (Sophie Charlotte). Já Ferette minimiza o caso e se dirige com desprezo às autoridades.

Pressionada, Arminda admite que conheceu Célio e deu dinheiro a ele como recompensa por acompanhá-la até à comunidade da Chacrinha. A vilã, então, sente o cerco se fechar, até que Helga (Kelzy Ecard) quebra o silêncio e, diante de todos, confessa o crime. A governanta alega que era vítima de assédio constante do vizinho e ameaçada de morte caso o denunciasse.

Arminda reage de forma teatral, fingindo indignação, enquanto troca com Helga um olhar cúmplice.



