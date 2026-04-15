Cenas de episódio desta quinta-feira (16) de "Três Graças"Fabio Rocha/Globo

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Rio - Helga (Kelzy Ecard) demonstrará lealdade à Arminda (Grazi Massafera) e assumirá o assassinato de Célio Ramos (Otávio Muller), no lugar da vilã - que chutou o pai de Alaíde (Juliana Alves) da escada -, em cena prevista para ir ao ar nesta quinta-feira (16), em "Três Graças", da TV Globo. 
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Cenas de episódio desta quinta-feira (16) de
Helga (Kelzy Ecard), Arminda (Grazi Massafera), Ferette (Murilo Benício), Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Paulinho (Gabriela Medvedovsky) em cena de Três Graças - Fabio Rocha/Globo
Helga confessa assassinato de Célio - Fabio Rocha/Globo
Tudo acontece quando Paulinho (Romulo Estrela) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) surpreendem Arminda e Ferette (Murilo Benício) na mansão depois da aliança de Célio ser encontrada na residência. Confrontada pelos policiais, a vilã ironiza a situação e tenta desviar a culpa, atacando até Gerluce (Sophie Charlotte). Já Ferette minimiza o caso e se dirige com desprezo às autoridades. 
Pressionada, Arminda admite que conheceu Célio e deu dinheiro a ele como recompensa por acompanhá-la até à comunidade da Chacrinha. A vilã, então, sente o cerco se fechar, até que Helga (Kelzy Ecard) quebra o silêncio e, diante de todos, confessa o crime. A governanta alega que era vítima de assédio constante do vizinho e ameaçada de morte caso o denunciasse.
Arminda reage de forma teatral, fingindo indignação, enquanto troca com Helga um olhar cúmplice.