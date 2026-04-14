André Luiz Frambach viverá Gael em ’Coração Acelerado’ - Beatriz Damy / TV Globo

André Luiz Frambach viverá Gael em ’Coração Acelerado’Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 14/04/2026 05:00

Rio - André Luiz Frambach entra para o elenco de "Coração Acelerado", da TV Globo, em capítulo previsto para ir ao ar nesta quarta-feira (15). Na trama, o ator dará vida a Gael, sobrinho de Irene (Fernanda Pimenta), que chegará à cidade fictícia de Bom Retorno na inauguração do bar Zuzanete e chamará a atenção da cantora Ana Castela pela beleza. O moço, entretanto, se encantará por Naiane (Isabelle Drummond) em um primeiro momento.

"O Gael e a Naiane cresceram juntos, nesse ambiente de fazenda, de mato, na fazenda do seu Alaor (Marcos Caruso)... Ela vai para Bom Retorno mais cedo, e ele continua na fazenda, no interior, cuidando de tudo. Muitos anos depois, eles se reencontram — agora mais maduros, cheios de vontades, desejos e perspectivas, mas com realidades e propósitos muito distintos", adianta André.

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Os sentimentos do passado devem voltar à tona depois do reencontro. "Acho que essa paixão platônica de quando eram crianças vem com força. Vai existir muito um jogo de gato e rato, de implicância, de vai e vem. É bem bacana, acho que tende a ser bem legal. E acredito que o público vai comprar muito essa ideia, porque não é algo que acontece de forma repentina. É uma relação que se constrói de forma progressiva e que já vem desde a infância. É uma construção de muitos e muitos anos, não é algo que surge do nada".

O ator revela se as provocações entre Gael e Naiane podem se tornar amor, já que há rumores de que o rapaz se apaixonará verdadeiramente por Ana Castela na história. "Não sei se vai chegar a virar amor, mas tenho certeza de que vai dar bons frutos. É realmente uma relação de 'quer, mas não quer', isso dos dois. Existe também uma questão pessoal de vontades e de projeção de vida, do que cada um quer. Acho que esse jogo de 'gato e rato' vai se desenrolar de acordo com o amadurecimento desses personagens dentro da trama. Então, no que vai se transformar essa relação, essa implicância, essa coisa que vem desde a infância, a gente ainda não sabe. Mas estamos ansiosos para descobrir", comenta.

Intérprete de um personagem rural, André, que é marido da atriz Larissa Manoela, comenta: "O Gael tem uma vida que eu amaria ter — e que espero ter um dia —, que é ter uma fazenda, cuidar dos animais, de plantação".

O ator, ainda, diz que resgatou as próprias vivências para o papel. "Minha preparação foi realmente trazer toda a essência do Andrézinho, que cresceu andando a cavalo e que já conhecia muito desse universo. Conversei com muitas pessoas do meio, com gente que trabalha com esses animais. Tenho uma madrinha de casamento que é de Goiânia, então também conversei muito com ela sobre trejeitos, sotaques… Teve de tudo um pouco".

Afastado dos folhetins desde "No Rancho Fundo" (2024), André celebra o novo trabalho. "É uma novela que tem tudo a ver comigo, uma novela de natureza, que retrata também um universo da música, do rural… Foi uma junção de fatores que me fizeram aceitar. É um personagem muito grande, muito importante para a história, para o enredo".