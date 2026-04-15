Sidney Sweeney interpretando Cassie Howard em Euphoria. - Reprodução de vídeo

Sidney Sweeney interpretando Cassie Howard em Euphoria.Reprodução de vídeo

Publicado 15/04/2026 12:01 | Atualizado 15/04/2026 15:45

Rio - O novo rumo de Cassie Howard, personagem de Sydney Sweeney na terceira temporada de "Euphoria", disponível na HBO Max, trouxe à tona discussões importantes nas redes sociais. Marcada, desde as temporadas anteriores, por fragilidade emocional, dependência afetiva e uma busca constante por validação, a jovem agora surge fantasiada de cachorro ou encenando uma figura infantilizada, com chupeta e maria-chiquinha, enquanto sensualiza diante da câmera. Ela, ainda, cria um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto.

Sydney Sweeney como Cassie Howard no primeiro episódio da 3ª temporada de Euphoria, já disponível na HBO Max. pic.twitter.com/H4Y6JzFCZd — Sydney Sweeney Brasil (@sydneysbrs) April 13, 2026

No X, antigo Twitter, usuários passaram a criticar não apenas a personagem, mas também a condução da série. Em um dos tweets que viralizaram sobre o assunto, um internauta questionou: "Isso é tão constrangedor até para o Jacob (intérprete de Nate). Mas como Sydney Sweeney pode concordar em fazer uma coisa dessas? É como um ritual de humilhação".

Nas respostas, o debate se intensificou e dividiu opiniões. "Garota, isso se chama atuação. Sydney está interpretando uma personagem caótica em uma série que sempre foi selvagem e descontrolada. Se fosse demais para ela, ela não teria aceitado. As pessoas agindo chocadas como se nunca tivessem visto Euphoria antes", afirmou um usuário da rede social. "Todo mundo gritando. 'ela está atuando’' dã... a questão é que algumas cenas eram claramente desnecessárias e pensadas para humilhá-la sexualmente diante de todos os homens que a idolatravam sexualmente... Hollywood é sombria", opinou outro.

Diante da estreia da série, no último domingo (12), Sam Levinson deu entrevista ao "The Hollywood Reporter" e falou sobre o desenvolvimento da personagem. Ele afirmou que Cassie e Nate aparecem na estreia já noivos, preparando um casamento caro, e que a escolha da casa deles foi pensada para reforçar uma estética brega e presa aos anos 1970. Segundo a equipe, esse ambiente ajudou a construir a nova fase de Cassie, inclusive, a produção de conteúdo para uma plataforma de conteúdo adulto.

Ao comentar as cenas de Cassie produzindo conteúdo sexual, Levinson disse que a proposta era essa. "Queríamos capturar o que ela está tentando mostrar ao público e estar dentro disso, mas também recuar para um plano mais aberto e ver o quão deprimente isso é". No fim da entrevista, Sam resumiu o eixo da nova temporada ao dizer que "esses personagens, que agora são adultos, são livres para escolher que tipo de vida querem viver, mas há consequências que vêm com essas ações".

"Euphoria" é conhecida por retratar jovens em um ambiente de ensino médio, abordando temas como uso e tráfico de drogas, relacionamentos com grande diferença de idade, traição, transtornos psicológicos e até assassinato. Apesar das críticas sobre a maneira como essa realidade é retratada e o impacto da série nos jovens que a assistem, é interessante que o tópico tenha levantado embates importantes nas redes sobre fetichismo e sexualização infantil.



