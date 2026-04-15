Jordana Morais no Big Brother Brasil 2026 - Reprodução de Vídeo/TV Globo

Jordana Morais no Big Brother Brasil 2026Reprodução de Vídeo/TV Globo

Publicado 15/04/2026 15:19

Rio - Na reta final do "BBB 26", Jordana desabafou, nesta quarta-feira (15), sobre o sentimento de solidão na casa mais vigiada do Brasil depois da eliminação de todos os seus aliados. Disputando o paredão com Ana Paula e Juliano, a advogada, entretanto, deixou claro que se manterá firme no jogo, para seguir em busca do prêmio milionário do reality show.

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"Eu gosto de ficar só, mas, nesse contexto aqui, é tão solitário. Ainda mais saber que era um quarto grande, um grupo grande. É bem solitário", afirmou Jordana, enquanto arrumava sua cama no quarto Sonho de Voar. "Mas é o jogo, né? E eu sempre falei: enquanto eu estiver aqui, eu vou estar honrando a chance que o Brasil me deu. Eu vou estar lutando até o final, mesmo que sozinha. Não vou desistir. E não vou me calar", completou.A brasiliense reforçou sua determinação em continuar na disputa. "Mesmo que eu esteja só, podem vir todos eles. Igual ontem, que Juliano e Ana Paula vieram para cima de mim. Não esperaram nem eu terminar de falar ao vivo. Mas eu não vou ficar calada. Se tem uma coisa que eu sei, é me defender".