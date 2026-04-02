Felipeh Campos fala sobre saída da Band - Reprodução de vídeo / Instagram

Felipeh Campos fala sobre saída da BandReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/04/2026 10:38

Rio - Felipeh Campos se manifestou sobre a saída da Band em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (1º). O apresentador, que comandava o "Melhor da Tarde" desde outubro do ano passado com Pâmela Lucciola, detalhou os motivos pelo qual decidiu se desligar da emissora e ressaltou que foi muito feliz e "bem tratado" no canal de televisão.

"Já foi noticiado sobre a minha saída da Band, na qual eu tive uma passagem incrível. Tudo que foi acordado entre nós foi cumprido, porém chegou uma nova gestão agora na emissora que eles tem prioridades, né? Desde sexta-feira (27), quando começou o burburinho que o 'Melhor da Noite' iria acabar.... Televisão é um custo alto, sabemos que envolve toda uma produção, técnica, pessoas", iniciou.

Na sequência, Felipeh comentou que foram apresentados novos projetos para ele. "A diretoria da Band não queria que eu saísse. Eles me apresentaram algumas oportunidades, realidades e projetos, que nesse momento para mim, não faz sentido", justificou. "Acho que em comum acordo nós chegamos a decisão que nesse momento para mim não faz tanto sentido", reforçou.

O apresentador explicou que está em outra fase profissional. "Eu tenho meu canal e está indo muitíssimo bem. Até o fim de maio, nós estamos estreando um outro canal, chamado 'SOS Planalto', que nós vamos abordar somente pautas políticas. Quero destinar toda essa minha ernergia a isso... A melhor coisa era eu me desligar. Acho que é uma atitude muito nobre e honesta, inclusive", analisou.

"(Eu e a diretoria) Conversamos muito e chegamos a conclusão que a melhor coisa era realmente eu abrir mão desse momento, no qual eu estava gostando bastante, porque a Band é uma boa casa para se trabalhar. Eu fui muito bem recebido, bem tratado. Tudo o que eles me prometeram, eles cumpriram. Eu não tenho absolutamente nada para falar da Band. Ao contrário... A televisão é muito dinâmica e tudo pode acontecer, do dia para a noite", acrescentou.

No desabafo, ele refletiu: "A vida é feita de riscos. Ou você vai se arriscar e sair do seu conforto ou não, né? Porque nós precisamos saber que nós estamos no 'game' e que tudo está rolando, que as histórias estão acontecendo, e é disso que vale a pena".

Por fim, Felipeh ressaltou: "Não estou desempregado, tá certo? Porque eu tenho o meu canal, que graças a Deus monetiza bem, né? Tenho a minha casa, tenho o meu companheiro, tenho a minha vida, é, tenho outras coisas também que irão acontecer, terão produtos que serão lançados, então tudo isso tá sendo muito bem arquitetado para esse ano 2026".

Assista ao vídeo: