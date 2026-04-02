Mel Maia - Reprodução / Instagram

Mel Maia Reprodução / Instagram

Publicado 02/04/2026 16:35

Rio - A atriz Mel Maia, de 21 anos, voltou ao centro das discussões nas redes sociais após compartilhar seu retorno à academia. Um vídeo publicado no TikTok reacendeu comentários sobre a aparência da artista — muitos deles considerados insensíveis.

Na publicação, seguidores reagiram às críticas com surpresa e indignação. “Estava linda”, escreveu uma internauta. “O corpo dela no pior momento sendo melhor que meu corpo no auge”, comentou outra. Houve também mensagens negativas: “Ah não”, disse uma usuária. “Podre”, publicou um perfil fake.

Diante da repercussão, Mel decidiu se posicionar. Em resposta direta nos comentários, a atriz destacou o impacto emocional das mensagens e o momento delicado que enfrenta. “Quanto comentário insensível... Todo mundo sabe que é difícil voltar à rotina normal depois de um momento difícil (impossível)”, escreveu.

A retomada da rotina de treinos acontece meses após uma perda familiar. Em novembro de 2025, Débora Maia, mãe da atriz, morreu aos 53 anos, no Rio de Janeiro. Desde então, Mel tem compartilhado reflexões sobre o processo de luto e as mudanças em sua vida.

Em fevereiro deste ano, ela já havia comentado sobre as transformações físicas durante esse período. “Eu já tinha um corpo saudável, mas com muita massa gorda. Em um momento difícil da minha vida, perdi massa magra e massa gorda, foi aí que eu pedi ajuda”, relembrou.

Dias após a morte da mãe, a atriz fez um desabafo público ao agradecer o apoio recebido. “Estes últimos dias têm sido os mais difíceis da minha vida. Passando aqui para agradecer demais cada mensagem de carinho, cada oração e a cada pessoa que tem me mandado força e afeto. Isso tem feito toda a diferença para mim e para os meus”, escreveu na ocasião.

Ela também destacou o processo de reconstrução emocional. “Estou cuidando de mim e da minha família, vivendo esse processo no meu tempo, com calma e com amor. E a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida. Tenho certeza de que minha mãe marcou o coração de cada um que passou pelo seu caminho e ela deixa um legado de alegria e amor. Muito obrigada. De coração”, completou.