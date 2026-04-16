Camila Queiroz marcou presença em evento náutico - Roberto Filho/Brazil News

Camila Queiroz marcou presença em evento náutico Roberto Filho/Brazil News

Publicado 16/04/2026 13:33

Rio - Camila Queiroz surgiu deslumbrante em um evento náutico na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (16). A atriz de 32 anos apostou em um vestido, salto alto, óculos de sol e uma bolsa cinza.

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A aparição ocorreu uma semana após a artista fazer um relato sobre a volta a rotina de treinos em meio aos cuidados com a filha, Clara, de 4 meses, fruto do casamento com Klebber Toledo. "Às vezes, entre um tetezinho e outro, a mamãe consegue descer para a academia do prédio e fazer alguma coisa. É difícil, o corpo está cansado... mas eu sei o quanto é importante voltar a fazer algo por mim mesma", escreveu ela.

A artista não escondeu a alegria com a maternidade apesar das dificuldades. "Estou tentando readaptar a rotina e encontrar um escapezinho para cuidar de mim de vez em quando. Aos poucos, tudo vai se encontrando e se moldando para o novo (e melhor!!!) momento da vida", escreveu nos Stories.