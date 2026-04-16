Virginia Fonseca e a mãe Margareth Serrão - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e a mãe Margareth SerrãoReprodução / Instagram

Publicado 16/04/2026 12:40

Rio - Aos 60 anos, a empresária Margareth Serrão mostrou, nesta quinta-feira (16), parte do resultado de suas cirurgias plásticas recentes. Mãe da influenciadora Virginia Fonseca, ela passou por um conjunto de procedimentos estéticos que envolveram corpo e rosto.

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Entre as cirurgias realizadas estão lipoaspiração com lipoenxertia glútea, mastopexia com colocação de prótese e abdominoplastia. No rosto, também realizou a retirada do excesso de pele das pálpebras.Desta vez, no entanto, Margareth exibiu apenas o resultado da região abdominal após uma sessão de drenagem linfática, etapa comum no pós-operatório desse tipo de procedimento.O chamado “combo” de cirurgias foi um presente da filha. Após o procedimento, ela celebrou a transformação e destacou a satisfação com o resultado:"Eu estou me sentindo 20 anos mais nova, tá?! É uma função mesmo. Eu já estava há quase um ano querendo fazer essa cirurgia, mas não podia. Eu precisava emagrecer mais, precisava parar de beber, precisava parar de fumar. Graças a Deus, eu consegui! E, quando finalmente marquei a cirurgia, sofri aquele acidente e tive que esperar mais 30 dias para me recuperar. Tô super feliz mesmo!"