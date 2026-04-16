Virginia Fonseca e a mãe Margareth SerrãoReprodução / Instagram
Entre as cirurgias realizadas estão lipoaspiração com lipoenxertia glútea, mastopexia com colocação de prótese e abdominoplastia. No rosto, também realizou a retirada do excesso de pele das pálpebras.
Desta vez, no entanto, Margareth exibiu apenas o resultado da região abdominal após uma sessão de drenagem linfática, etapa comum no pós-operatório desse tipo de procedimento.
O chamado “combo” de cirurgias foi um presente da filha. Após o procedimento, ela celebrou a transformação e destacou a satisfação com o resultado:
"Eu estou me sentindo 20 anos mais nova, tá?! É uma função mesmo. Eu já estava há quase um ano querendo fazer essa cirurgia, mas não podia. Eu precisava emagrecer mais, precisava parar de beber, precisava parar de fumar. Graças a Deus, eu consegui! E, quando finalmente marquei a cirurgia, sofri aquele acidente e tive que esperar mais 30 dias para me recuperar. Tô super feliz mesmo!"
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