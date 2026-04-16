Poster Oficial do filme Entrando Numa Fria 4 - Universal Pictures

Poster Oficial do filme Entrando Numa Fria 4Universal Pictures

Publicado 16/04/2026 10:14 | Atualizado 16/04/2026 11:39

Rio - A Universal Pictures apresentou, nesta quarta-feira (15), as primeiras novidades de "Entrando Numa Fria 4", novo capítulo da franquia de comédia, que agora passa a contar com Ariana Grande no elenco. Após a repercussão de sua atuação em "Wicked", a artista aposta no humor em um papel central. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para o dia 25 de novembro.

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O longa marca o reencontro de Ben Stiller e Robert De Niro, quase duas décadas após "Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família" (2010). Além do trailer, o estúdio divulgou o cartaz oficial, reunindo os protagonistas da nova fase.



Ariana foi alvo de elogios pelos colegas durante entrevista. Em tom descontraído, De Niro afirmou que a cantora e atriz é “provavelmente a parceira de cena mais talentosa” com quem já trabalhou. Ben Stiller entrou na brincadeira e disse que ela seria, “de certa forma”, o “novo Ben Stiller” da franquia, provocação prontamente rebatida por De Niro, que mencionou a indicação ao Oscar da artista.



A fala dialoga com a própria proposta do filme. Na trama, Ariana interpreta Olivia Jones, noiva de Henry Focker, e assume o centro dos conflitos familiares. Observada e testada por Jack Byrnes, sua personagem ocupa agora o lugar antes destinado a Greg, estabelecendo uma inversão de papéis que sustenta o humor da narrativa.



O elenco ainda traz nomes já conhecidos do público, como Owen Wilson, Blythe Danner e Teri Polo, além das adições de Skyler Gisondo e Beanie Feldstein, que interpretam os filhos gêmeos do casal principal.



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