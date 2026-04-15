Adriane Galisteu

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Adriane Galisteu revelou um aspecto pouco conhecido de sua vida pessoal ao falar sobre sua relação com bebidas alcoólicas. Aos 52 anos, a apresentadora contou que só começou a beber aos 37, já durante o relacionamento com o marido, Alexandre Iodice.
A decisão de evitar o álcool por tanto tempo tem origem na história familiar. Segundo ela, o pai era alcoólatra, o que influenciou diretamente sua postura. “Quem teve um pai alcoólatra tem um freio para não chegar nesse ponto. Então eu demorei muito para beber”, afirmou, em entrevista a Maya Massafera.
Antes de experimentar bebidas alcoólicas, Galisteu disse que mantinha uma rotina totalmente abstêmia, inclusive dentro de casa. Ela contou que não servia álcool nem para visitas. “Meus amigos ficavam bravos, iam jogar baralho e perguntavam: ‘Não vai servir nada?’. E eu dizia: ‘Não. É refrigerante, suco, água, mas bebida alcoólica não’”, relembrou.
Atualmente, a apresentadora afirma que passou a enxergar o consumo de forma diferente, mas segue com equilíbrio. Ela disse que aprecia momentos como tomar uma taça de vinho ou champanhe, especialmente ao lado do marido, sem exageros. “Já bebi a ponto de ficar meio tonta? Já. Mas nunca de não saber onde eu estava”, explicou.