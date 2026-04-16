Anitta vai participar da atração comandada por Eliana na TV Globo Reprodução/Instagram

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Rio - Eliana compartilhou imagens do encontro com Anitta nesta quinta-feira (16) para a gravação de uma entrevista que vai ao ar no programa "Em Família com Eliana", da TV Globo, no domingo (19). A cantora mostrou detalhes de seu novo lar para a apresentadora.  
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Anitta vai participar da atração comandada por Eliana na TV Globo - Reprodução/Instagram
Anitta mostrou detalhes da nova residência para Eliana - Reprodução/Instagram
Anitta e Eliana - Reprodução/Instagram
Eliana compartilhou fotos de entrevista com Anitta - Reprodução/Instagram
"Nesse domingo, pela primeira vez na televisão, a Anitta vai mostrar a sua nova casa no Rio com toda a família! Vai ter muita música, emoção e, claro, revelações que vocês vão amar, tenho certeza! Espero vocês", antecipou ela.  
Os seguidores de Eliana mostraram a empolgação com o encontro. "Não perco por nada!! Minha diva da infância com minha diva da fase adulta", disse um perfil. "Imperdível", afirmou outro. "Vai ser lindo demais", apontou um terceiro. 