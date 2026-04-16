Anitta vai participar da atração comandada por Eliana na TV Globo - Reprodução/Instagram

Anitta vai participar da atração comandada por Eliana na TV Globo Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 16:53

Rio - Eliana compartilhou imagens do encontro com Anitta nesta quinta-feira (16) para a gravação de uma entrevista que vai ao ar no programa "Em Família com Eliana", da TV Globo, no domingo (19). A cantora mostrou detalhes de seu novo lar para a apresentadora.

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"Nesse domingo, pela primeira vez na televisão, a Anitta vai mostrar a sua nova casa no Rio com toda a família! Vai ter muita música, emoção e, claro, revelações que vocês vão amar, tenho certeza! Espero vocês", antecipou ela.

Os seguidores de Eliana mostraram a empolgação com o encontro. "Não perco por nada!! Minha diva da infância com minha diva da fase adulta", disse um perfil. "Imperdível", afirmou outro. "Vai ser lindo demais", apontou um terceiro.