Kelly Key e Mico Freitas - Reprodução Instagram

Kelly Key e Mico FreitasReprodução Instagram

Publicado 16/04/2026 18:05 | Atualizado 16/04/2026 18:13

Rio - O empresário Mico Freitas, de 44 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para atualizar seu estado de saúde após sofrer um AVC isquêmico. Ele contou que exames identificaram a causa do episódio.

Segundo Mico, ele foi diagnosticado com um Forame Oval Patente (FOP), uma abertura no coração que pode favorecer a formação de coágulos. O quadro exige uma intervenção, além de medicação e acompanhamento médico.

"Agora sabemos a causa do AVC e não foi encontrado nenhum aneurisma no coração", afirmou. "Seguimos com consultas e a marcação do procedimento. Tenho fé que já deu tudo certo."

O AVC aconteceu na segunda-feira (6), enquanto ele estava em Lisboa com a esposa, a cantora Kelly Key. Os sintomas foram fala enrolada e perda de coordenação no lado esquerdo do corpo. Ele chegou ao hospital 23 minutos após o início do quadro.

Os exames apontaram uma oclusão em pequenas ramificações cerebrais, e o tratamento foi feito com medicação. Mico recebeu alta na quinta-feira (9) e segue em recuperação.

Após o susto, ele visitou o Santuário de Fátima com a família. "Antes de pedir qualquer coisa, viemos agradecer. Segunda-feira eu não sentia nada do corpo, hoje estou aqui andando", disse.

Mico Freitas é casado com Kelly Key desde 2004 e é pai de dois filhos: Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de 8. Já Kelly também é mãe de Suzanna Freitas, de 25 anos, fruto do relacionamento que teve com o cantor Latino.