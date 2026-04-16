Lana Del Rey lança música-tema de novo videogame de James Bond - Reprodução/Instagram

Lana Del Rey lança música-tema de novo videogame de James BondReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 15:58

Rio - Nesta quinta-feira (16), o estúdio dinamarquês Io Interactive revelou que a cantora estadunidense Lana Del Rey interpretará a música-tema do novo videogame do James Bond, “007 First Light”. A música foi escrita e composta em uma parceria entre a artista e o compositor inglês David Arnold.



O britânico já atuou em diversos projetos da franquia do "007", incluindo a trilha sonora de filmes como “O Amanhã Nunca Morre” (1997) e “Quantum of Solace” (2008). Segundo o músico, ele espera que seu trabalho com a cantora na composição de “First Light” apresente o clássico espião inglês a um novo público.



“Foi um prazer trabalhar com Lana, que traz uma verdadeira singularidade à música”, relatou Arnold.



Lana Del Rey fica ao lado de outras artistas que já colaboraram com os projetos de "007", como Madonna, Adele e Billie Eilish. A canção já está disponível nas plataformas de streaming.



“007 First Light” traz o jogador como um jovem James Bond em busca de sua “licença para matar”, e tem previsão de lançamento para 27 de maio deste ano. O título estará disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series, e representa uma das principais estreias de 2026, sendo um dos videogames mais aguardados pelos fãs. De acordo com o estúdio Io Interactive, mais de três milhões de usuários adicionaram o jogo à sua lista de desejos.

Assista: