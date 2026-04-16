Mel Maia em foto no espelho ao lado de Carol vaz, personal trainer - Reprodução / Instagram

Mel Maia em foto no espelho ao lado de Carol vaz, personal trainerReprodução / Instagram

Publicado 16/04/2026 14:16

Rio - Nesta quinta-feira (16), Mel Maia compartilhou uma foto no espelho em seu story do Instagram ao lado de Carol Vaz, personal trainer conhecida nas redes e na microssérie "Escola de Musas" pelo apelido de "Fada das Bundas". O registro faz parte da volta da atriz à rotina de exercícios após um período de afastamento ligado ao luto pela morte da mãe, Debora Maia.

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Menos de quatro meses após a perda, Mel já havia enfrentado comentários sobre o próprio corpo nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok em 15 de março, no qual aparece treinando boxe, internautas passaram a comentar principalmente seu emagrecimento. “A mel emagreceu, continua linda”, escreveu uma usuária. “Quase não reconheci ela no começo”, comentou outra. Diante da repercussão, a atriz respondeu: “quanto comentário insensível... todo mundo sabe que é difícil voltar a rotina normal depois de um momento difícil(impossível).”

