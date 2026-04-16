Mel Maia em foto no espelho ao lado de Carol vaz, personal trainerReprodução / Instagram

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Rio - Nesta quinta-feira (16), Mel Maia compartilhou uma foto no espelho em seu story do Instagram ao lado de Carol Vaz, personal trainer conhecida nas redes e na microssérie "Escola de Musas" pelo apelido de "Fada das Bundas". O registro faz parte da volta da atriz à rotina de exercícios após um período de afastamento ligado ao luto pela morte da mãe, Debora Maia. 
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Mel Maia lutando boxe ao lado de treinador - Reprodução / Tiktok
Mel Maia em foto no espelho ao lado de Carol vaz, personal trainer - Reprodução / Instagram
Menos de quatro meses após a perda, Mel já havia enfrentado comentários sobre o próprio corpo nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok em 15 de março, no qual aparece treinando boxe, internautas passaram a comentar principalmente seu emagrecimento. “A mel emagreceu, continua linda”, escreveu uma usuária. “Quase não reconheci ela no começo”, comentou outra. Diante da repercussão, a atriz respondeu: “quanto comentário insensível... todo mundo sabe que é difícil voltar a rotina normal depois de um momento difícil(impossível).”
Em meados de fevereiro, Mel Maia já havia falado sobre os efeitos desse período em seu corpo e em sua rotina. Segundo a atriz, ela perdeu massa magra e massa gorda em meio ao momento difícil que atravessava e, por isso, decidiu buscar ajuda. Agora, a partir do story publicado ao lado de Carol Vaz, fica a impressão de que Mel Maia vive uma retomada mais consistente da rotina de treinos, o que faz o burburinho em torno do assunto retornar às redes sociais.