Ana Castela falou sobre desempenho no futevôlei Reprodução/Instagram

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Rio - Ana Castela compartilhou diversas fotos nesta quinta-feira (16) de uma competição de futevôlei que ela participou. A cantora de 22 anos entrou na areia de botas e comentou a decisão de voltar a realizar atividades físicas. 
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Ana Castela apareceu de botas antes da partida - Reprodução/Instagram
Ana Castela participou de competição de futevôlei - Reprodução/Instagram
Ana Castela retomou a prática de atividades físicas - Reprodução/Instagram
Ana Castela exibiu habilidade em partida de futevôlei - Reprodução/Instagram
Ana Castela falou sobre desempenho no futevôlei - Reprodução/Instagram
"Quem diria que algum dia da minha vida eu iria praticar esportes", brincou na legenda. 
Os fãs da Boiadeira elogiaram as habilidades da cantora. "Você sendo boa em tudo que se propõe a fazer, nossa atleta", disse um perfil. "É verdade que você pretende jogar na Copa também?", perguntou outro. "Nossa jogadora", afirmou um terceiro.
Michele Castela, mãe da artista, também exaltou o desempenho da filha. "Que orgulho!", declarou. Em outro comentário, ela não escondeu a admiração por Ana Castela. "Lindeza da mãe". 