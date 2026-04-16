Ana Castela falou sobre desempenho no futevôlei - Reprodução/Instagram

Ana Castela falou sobre desempenho no futevôlei Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 12:14

Rio - Ana Castela compartilhou diversas fotos nesta quinta-feira (16) de uma competição de futevôlei que ela participou. A cantora de 22 anos entrou na areia de botas e comentou a decisão de voltar a realizar atividades físicas.

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"Quem diria que algum dia da minha vida eu iria praticar esportes", brincou na legenda.

Os fãs da Boiadeira elogiaram as habilidades da cantora. "Você sendo boa em tudo que se propõe a fazer, nossa atleta", disse um perfil. "É verdade que você pretende jogar na Copa também?", perguntou outro. "Nossa jogadora", afirmou um terceiro.

Michele Castela, mãe da artista, também exaltou o desempenho da filha. "Que orgulho!", declarou. Em outro comentário, ela não escondeu a admiração por Ana Castela. "Lindeza da mãe".