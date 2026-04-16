Anne Hathaway, Josh Hartnett e Dakota Johnson em montagem - Reprodução / Instagram

Anne Hathaway, Josh Hartnett e Dakota Johnson em montagemReprodução / Instagram

Publicado 16/04/2026 11:44

Rio - Estrelado por Anne Hathaway e Dakota Johnson, o filme "Verity" teve seu primeiro trailer exibido na CinemaCon 2026, em Las Vegas, no Estados Unidos, em uma sessão exclusiva para convidados da indústria. As imagens ainda não foram divulgadas ao público, mas já repercutem entre os presentes, que compartilharam detalhes da adaptação do best-seller de Colleen Hoover.

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O longa aposta em um suspense psicológico com forte carga sensual e também conta com Josh Hartnett no elenco. Na trama, Dakota Johnson interpreta Lowen Ashleigh, uma escritora em crise profissional que recebe a missão de concluir a série de livros da consagrada autora Verity Crawford, vivida por Anne Hathaway, após um acidente misterioso que a impede de continuar escrevendo.



Entre os trechos mais comentados da prévia exibida no evento está uma cena inédita, ausente no livro, em que Verity surpreende Lowen ao segurar seu rosto e beijá-la, em um momento descrito como carregado de tensão e estranhamento. O detalhe reforça a proposta do filme de explorar novas camadas na relação entre as personagens, ampliando o suspense psicológico que conduz a narrativa.



Dirigido por Michael Showalter, o longa se afasta do tom mais romântico frequentemente associado à obra de Colleen Hoover e aposta em uma abordagem mais sombria e provocativa. Verity tem estreia marcada para 2 de outubro de 2026.