MC Ryan SP e Giovanna Roque - Reprodução / Instagram

MC Ryan SP e Giovanna Roque Reprodução / Instagram

Publicado 16/04/2026 09:43

Rio - A influenciadora Giovanna Roque se pronunciou pela primeira vez após a prisão do namorado, o funkeiro MC Ryan SP, detido durante a Operação Narcofluxo, da Polícia Federal. A manifestação ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16), por meio das redes sociais.

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Em uma publicação acompanhada de fotos do casal, Giovanna escreveu uma mensagem de apoio ao artista, que também foi alvo da operação como o Poze do Rodo. "Nem sempre a vida é justa, e às vezes somos colocados à prova de maneiras que não entendemos. Mas eu acredito, de todo o meu coração, que a verdade sempre encontra seu caminho. Estamos juntos nisso, em cada passo, em cada dificuldade. E é esse 'juntos' que me dá certeza de que vamos superar tudo isso", afirmou."Porque o que é verdadeiro permanece, e o que é justo prevalece. Eu sigo ao seu lado, hoje e sempre. E sei que lá na frente vamos olhar para tudo isso com a cabeça erguida, mais fortes do que nunca. Vai passar. E nós vamos vencer. Te amo!", completou.MC Ryan SP e MC Poze do Rodo foram presos na manhã de quarta-feira (15), durante a Operação Narcofluxo, conduzida pela Polícia Federal. A ação investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro e transações ilegais.Ryan foi detido em uma festa na Riviera de São Lourenço, no litoral paulista. Até o momento, a defesa do cantor não se manifestou publicamente. A operação também resultou na apreensão de veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, além da detenção de outros influenciadores.Segundo informações divulgadas, a ação contou com cerca de 200 policiais federais, responsáveis pelo cumprimento de aproximadamente 90 mandados judiciais em nove estados e no Distrito Federal.O relacionamento entre MC Ryan SP e Giovanna Roque é marcado por idas e vindas desde 2023. Os dois são pais de Zoe, nascida em dezembro do mesmo ano.Em setembro de 2024, o cantor foi acusado de agredir a influenciadora, após a divulgação de imagens de câmeras de segurança. Na ocasião, Giovanna afirmou que os registros haviam sido expostos de forma indevida e pediu privacidade. "Quer dizer que o Ryan não pode errar uma vez, que vem uma pessoa maldosa e faz esse inferno todo, posta tudo e aí todos nos massacram?", declarou na época.O casal anunciou separação em maio de 2025, após novas denúncias de violência doméstica. Meses depois, voltou a aparecer junto nas redes sociais. Em outubro daquele ano, o artista surpreendeu a influenciadora com um pedido de reconciliação em Paris, reacendendo o relacionamento.