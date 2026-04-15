Shakira anuncia novo clipeReprodução/Instagram

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Rio - A 17 dias do megashow em Copacabana, a cantora colombiana Shakira anunciou por meio de seu perfil no Instagram o videoclipe de sua música "Algo Tú". A parceria com Beéle foi lançada no início de março, e o clipe será lançado nesta quinta-feira (16), às 13h, após um longo tempo de produção. 
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Shakira e Beéle em Algo Tú - Reprodução/Instagram
Shakira anuncia novo clipe - Reprodução/Instagram
Shakira tem apostado em músicas em parceria com diversos artistas. Na última semana, foi lançado "Choka Choka", colaboração da colombiana com Anitta, o que aumentou boatos de uma possível participação da cantora brasileira no show do dia 2 de maio. 
O palco onde a cantora se apresentará na Praia de Copacabana, que terá 1.345m², passarela de 25 metros e um painel de LED 500m² já começou a ser montado, e os cartazes que anunciam o show surgem todo dia pela cidade.