Rafa Kalimann mostra look da filha Zuza e bebê encanta seguidores - Reprodução

Rafa Kalimann mostra look da filha Zuza e bebê encanta seguidoresReprodução

Publicado 15/04/2026 19:02 | Atualizado 15/04/2026 19:02

Rio - Rafa Kalimann compartilhou momentos da ida ao pediatra com a filha, Zuza, nesta quarta-feira (15), e acabou chamando atenção por um detalhe especial: o look da bebê de 3 meses.

Filha da influenciadora com Nattan, a pequena apareceu usando um conjunto com vestidinho e chapéu combinando, ambos com estampa de flores azuis. O visual rapidamente virou destaque entre os seguidores, que encheram as redes de elogios. “Uma boneca”, comentou uma fã. “Perfeita, desenhada à mão”, escreveu outra.

Durante os registros, Rafa também fez uma brincadeira ao notar a semelhança entre o cantor e a filha na hora de dormir.

Zuza Helena Kalimann de Cesário nasceu em 6 de janeiro, em São Paulo. O nome escolhido é uma homenagem à avó de Nattan, Josefina, conhecida como Zuza na família, que morreu em 2025.