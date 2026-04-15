Wagner Moura é capa da revista Time - Reprodução/Instagram

Wagner Moura é capa da revista Time Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2026 16:07

Rio - Wagner Moura, de 49 anos, entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes de 2026 da revista Time. O brasileiro ampliou o destaque internacional após a indicação ao Oscar de Melhor Ator pelo longa-metragem "O Agente Secreto".

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"Seu último filme passa-se no Brasil numa época em que aquele país estava sob o dedo de uma ditadura política opressiva. Tem ressoado com espectadores em todo o mundo, especialmente nos EUA. Há algo nele que remete à velha Hollywood, o que o faz parecer uma raridade entre a maioria dos atores contemporâneos", descreveu o veículo.

A revista norte-americana recordou a formação acadêmica do artista. "Moura quase não se tornou um ator: obteve o seu diploma de bacharel em jornalismo. Aqueles anos de faculdade, e os escritores que ele leu, foram reveladores ao ajudá-lo a entender como a arte e a política se confundem", completou.

Outros nomes que também entraram na lista são as atrizes Zoe Saldaña e Dakota Johnson, o cantor Luke Combs, e o estilista Ralph Lauren.