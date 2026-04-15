Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e André Luiz FrambachReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2026 17:09

Rio - A atriz Larissa Manoela emocionou os fãs ao fazer uma postagem apaixonada em seu perfil do Instagram. Seu marido, o também ator André Luiz Frambach, entrará na trama de "Coração Acelerado" nesta quarta-feira (15).

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"Hoje é dia de estreia do Gael em Coração Acelerado E eu não poderia estar mais feliz por você meu amor!", iniciou. "Guardo esse registro tem um pouco mais de 2 meses. Antes de me despedir da Estela, pude registrar o encontro dela e do Gael nos corredores da @tvglobo."

Larissa Manoela também falou um pouco sobre a história do casal, que se conheceu em 2019 durante as filmagens do filme "Modo Avião" e oficializou o namoro em 2022. "A história profissional que vivemos em 2022 quando apenas namorávamos se repete agora em 2026 casados. Ambos os momentos estávamos respectivamente em novelas das 18h e 19h. É como um filme só que é novela hahah que passa na nossa cabeça. O tempo passa e tá aí pra nos lembrar que devemos sempre celebrar as vitórias um do outro."

De acordo com ela, o novo personagem de Frambach é muito semelhante a ele. "Quando o convite chegou eu imediatamente falei: AMOR VOCÊ TEM QUE FAZER! É o que a gente acredita e sempre diz: os personagens encontram os atores e o Gael te encontrou. Ele sempre foi seu. Prova viva disso é o quanto você está realizado e “em casa” fazendo esse personagem. Vejo você empolgado e envolvido com a história. Me contando os rumos do personagem e mostrando o quanto o Gael é exatamente aquilo que você ama viver. Estar na fazenda, no meio do mato, montado em um cavalo, domando o touro mecânico, ouvindo sertanejo e tornando o simples no que é mais especial."

A atriz finalizou com palavras de amor e incentivo direcionadas ao marido. "Tenho muito orgulho de você e do profissional dedicado que você é. Sem dúvidas hoje estreia mais um capítulo emocionante da sua vida e da sua trajetória que eu tenho o privilégio de dividir. Tô sempre aqui pra te aplaudir, vibrar por você, te apoiar, te admirar e te amar em todas as versões."



