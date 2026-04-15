Manu Gavassi organizou festa para comemorar 1 ano da filha Reprodução/Instagram

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Rio - Manu Gavassi usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para publicar as imagens do comemoração do 1º aniversário da filha, Nara, fruto do relacionamento com Jullio Reis. Discreta com a vida pessoal, a cantora ainda não mostrou o rostinho da menina.  
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Manu Gavassi celebrou primeiro ano de Nara com festa - Reprodução/Instagram
Detalhes da festa que celebrou 1 ano de Nara, filha de Manu Gavassi - Reprodução/Instagram
Detalhes da festa que celebrou 1 ano de Nara, filha de Manu Gavassi - Reprodução/Instagram
Nara é a primeira filha de Jullio Reis e Manu Gavassi - Reprodução/Instagram
Detalhes da festa que celebrou 1 ano de Nara, filha de Manu Gavassi - Reprodução/Instagram
Manu Gavassi organizou festa para comemorar 1 ano da filha - Reprodução/Instagram
"Te celebrar é pra sempre nosso evento favorito! Uma mini festa, pra uma mini pessoa, tudo feito com todo o nosso afeto, tecidos e bibelôs, patinhos, palminhas, gargalhadinhas e afins", escreveu na legenda. 
A bebê completou o primeiro ano de vida no dia 3 de abril e recebeu uma homenagem de Manu Gavassi na data especial. "Ser sua mãe é a maior honra da minha vida. Um ano, meu amor. Um ano e tanto…" escreveu a artista. 