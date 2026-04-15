Manu Gavassi organizou festa para comemorar 1 ano da filha - Reprodução/Instagram

Manu Gavassi organizou festa para comemorar 1 ano da filha Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2026 14:04 | Atualizado 15/04/2026 14:04

Rio - Manu Gavassi usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para publicar as imagens do comemoração do 1º aniversário da filha, Nara, fruto do relacionamento com Jullio Reis. Discreta com a vida pessoal, a cantora ainda não mostrou o rostinho da menina.

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"Te celebrar é pra sempre nosso evento favorito! Uma mini festa, pra uma mini pessoa, tudo feito com todo o nosso afeto, tecidos e bibelôs, patinhos, palminhas, gargalhadinhas e afins", escreveu na legenda.