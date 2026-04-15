Faustão reaparece nas redes sociais ao lado de novo cachorro - Reprodução / Instagram

Faustão reaparece nas redes sociais ao lado de novo cachorroReprodução / Instagram

Publicado 15/04/2026 10:24

Rio - O apresentador Fausto Silva voltou a aparecer nas redes sociais, nesta terça-feira (15). Após meses longe dos holofotes e depois de ter sido visto em uma cadeira de rodas no fim de março, durante o aniversário da filha, Lara Silva, ele surgiu em pé, com aparência estável, ao lado de dois cães da raça Cane Corso.

Nas imagens, divulgadas pelo criador Victor Gabriel Marques, que registrou a entrega de uma nova fêmea ao apresentador. No vídeo, Victor faz um agradecimento direto a Faustão: “Vim te agradecer em nome de todos os amantes da raça Cane Corso por ter trazido a raça para o Brasil”.

Fausto responde: “Valeu a pena, com um cara como você, que cuida com realmente energia e respeita a raça. Isso é que é importante”.

Na sequência, o criador detalha o contexto do encontro e destaca a relação antiga do apresentador com a raça. “Mais uma entrega especial hoje. Um cliente muito especial. Quando eu havia o primeiro filho para o Fausto Silva, o cara que iniciou tudo, ele começou tudo com a Cane Corso aqui no Brasil, o primeiro a trazer a raça para cá, eu achei que já era o ápice da criação. Mas melhor do que um, dois! Ele gostou tanto do primeiro filhote que agora está pegando uma fêmea. Então, satisfação enorme”.

Originário da Itália, o Cane Corso é um cão de grande porte, conhecido pelo perfil atlético e pelas funções históricas de guarda e caça. Descendente do antigo cão de guerra romano Canis pugnax, a raça recebeu reconhecimento oficial da Fédération Cynologique Internationale (FCI) em 1996, sob o nome Cane Corso Italiano. No Brasil, sua presença ganhou força a partir dos anos 2000, período em que Faustão se destacou entre os primeiros criadores.

O registro recente também reacende a atenção sobre o estado de saúde do apresentador. Nos últimos anos, ele enfrentou uma série de complicações médicas. Entre maio e agosto de 2025, permaneceu internado por conta de uma infecção bacteriana com quadro de sepse. Durante esse período, passou por transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Antes disso, em agosto de 2023, Faustão havia realizado um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, voltou a ser hospitalizado para um transplante de rim. A nova aparição, ainda que breve, reforça sinais de recuperação.