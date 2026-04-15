Demi Lovato depois de primeiro show - Reprodução/Instagram

Demi Lovato depois de primeiro showReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2026 19:18 | Atualizado 15/04/2026 19:23

Rio - Demi Lovato anunciou nesta quarta-feira (15) seu novo single "Low Rise Jeans". A música será lançada nas plataformas digitais na sexta-feira (17), a primeira desde o álbum "It's Not That Deep", que saiu em outubro de 2025.

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A turnê do álbum iniciou na última segunda-feira (13), em Orlando, nos Estados Unidos, e o show inicial contou com a participação do cantor Joe Jonas , que subiu ao palco para cantar as músicas "This is Me" e "On the Line". Além do membro dos Jonas Brothers, a atriz Selena Gomez também esteve presente no show, e as duas compartilharam um registro juntas nas redes sociais.

A cantora está confirmada no Rock In Rio deste ano, e se apresentará na Cidade do Rock no dia 13 de setembro, mesmo dia de Maroon 5, J Balvin, Mumford & Sons e Pedro Sampaio.