Demi Lovato depois de primeiro showReprodução/Instagram
Demi Lovato anuncia novo single
A cantora divulgou que "Low Rise Jeans" será lançado nesta sexta-feira
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