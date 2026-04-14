Demi Lovato recebe Joe Jonas em showReprodução de vídeo
Demi Lovato e Joe Jonas cantando 'This Is Me' enquanto Selena Gomez está na platéia assistindo tudo.— POPTime (@poptime) April 14, 2026
2026 O ANO DA NOSTALGIA! pic.twitter.com/Y2KbMCOUvE
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Demi Lovato recebe Joe Jonas em showReprodução de vídeo
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Vídeo: Demi Lovato canta com Joe Jonas em show e empolga fãs
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