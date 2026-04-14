Demi Lovato recebe Joe Jonas em show - Reprodução de vídeo

Demi Lovato recebe Joe Jonas em showReprodução de vídeo

Publicado 14/04/2026 09:46

Rio - Demi Lovato iniciou a nova turnê, intitulada "It’s Not That Deep Tour", em Orlando, na noite desta segunda-feira (13), e recebeu Joe Jonas no palco. Os artistas, que já viveram um relacionamento e trabalharam juntos em "Camp Rock", dividiram os vocais em "This Is Me" e "On The Line". O público foi à loucura.

Demi Lovato e Joe Jonas cantando 'This Is Me' enquanto Selena Gomez está na platéia assistindo tudo.



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Quem acompanhou tudo da plateia foi a cantora Selena Gomez. A artista compartilhou um clique coladinha com a amiga no Instagram stories e a elogiou: "Estou em lágrimas. Demi, esse foi, sem dúvidas, um dos melhores shows. Ah, e os vocais? Uau, de tirar o fôlego".



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Vale lembrar que Demi é uma das atrações do Rock in Rio. A cantora se apresenta no dia 12 de setembro no Palco Mundo, no mesmo dia que Maroon 5, J Balvin e Pedro Sampaio.

