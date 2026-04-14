Nasce segundo filho de Andressa Ferreira e Thammy Miranda - Reprodução do Instagram

Nasce segundo filho de Andressa Ferreira e Thammy MirandaReprodução do Instagram

Publicado 14/04/2026 08:36

Rio - A família cresceu! Andressa Ferreira deu à luz ao segundo filho, Vicente, nesta segunda-feira (13), em São Paulo. O bebê é fruto do relacionamento da influenciadora digital com Thammy Miranda. Os dois, que já são papais de Bento, de 6 anos, entretanto, ainda não mostraram o rostinho do herdeiro.

No Instagram, o vereador compartilhou uma foto de uma manta com o nome do caçula e um ursinho bordado. O nascimento do bebê foi confirmado pela assessoria do artista à Quem.