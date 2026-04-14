Nasce segundo filho de Andressa Ferreira e Thammy MirandaReprodução do Instagram

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Rio - A família cresceu! Andressa Ferreira deu à luz ao segundo filho, Vicente, nesta segunda-feira (13), em São Paulo. O bebê é fruto do relacionamento da influenciadora digital com Thammy Miranda. Os dois, que já são papais de Bento, de 6 anos, entretanto, ainda não mostraram o rostinho do herdeiro. 
No Instagram, o vereador compartilhou uma foto de uma manta com o nome do caçula e um ursinho bordado. O nascimento do bebê foi confirmado pela assessoria do artista à Quem. 
Juntos desde 2014, Thammy, que é filho de Gretchen e vereador em São Paulo, e Andressa se casaram em 2018. O casal anunciou a segunda gravidez com os seguidores em setembro do ano passado. Em um vídeo especial gravado na praia, eles compartilharam a novidade. "Hoje, com o coração transbordando de gratidão e alegria, nós anunciamos que nossa família vai crescer. Meu segundo filho, meu amor que cresce em silêncio". 