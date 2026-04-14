Laura Pausini lança clipe de 'Quem de Nós Dois' com Ana Carolina e Ferrugem - Divulgação

Laura Pausini lança clipe de 'Quem de Nós Dois' com Ana Carolina e FerrugemDivulgação

Publicado 14/04/2026 19:59 | Atualizado 14/04/2026 19:59

Rio - A cantora Laura Pausini lançou nesta terça-feira (14) o videoclipe da música “Quem de Nós Dois”, em parceria com Ana Carolina e Ferrugem. A faixa faz parte do álbum de covers “Io Canto 2”.

A música é uma versão em português de “La mia storia tra le dita” e foi gravada originalmente por Ana Carolina em 2001. Segundo Laura Pausini, a nova interpretação surgiu como uma forma de homenagem. “Grandes canções nasceram para ser ouvidas, cantadas e mantidas vivas para sempre. Em 2001, Ana Carolina escreveu e interpretou uma versão de ‘La mia storia tra le dita’, e eu quis prestar essa homenagem ao lado dela e de Ferrugem”, afirmou.

Ana Carolina também comentou o relançamento da faixa. “Tenho um carinho enorme por ‘Quem de Nós Dois’ e uma gratidão profunda por tudo o que essa canção me trouxe”, disse.

Já Ferrugem destacou a participação no projeto. “Estar nesse álbum da Laura Pausini é um orgulho enorme pra mim”, afirmou.

Laura Pausini segue em turnê com a “Io canto / Yo canto world tour 2026/2027”. No Brasil, a apresentação está marcada para 27 de fevereiro de 2027, na Mercado Livre Arena Pacaembu.