Laura Pausini lança clipe de 'Quem de Nós Dois' com Ana Carolina e FerrugemDivulgação
Laura Pausini lança clipe de 'Quem de Nós Dois' com Ana Carolina e Ferrugem: 'Quis prestar essa homenagem'
Faixa integra o álbum de covers 'Io Canto 2' e reúne artistas do Brasil e da Itália
Laura Pausini lança clipe de 'Quem de Nós Dois' com Ana Carolina e Ferrugem: 'Quis prestar essa homenagem'
Faixa integra o álbum de covers 'Io Canto 2' e reúne artistas do Brasil e da Itália
Gkay se joga em treino com Gracyanne Barbosa e posa 'descansando' no bumbum da amiga
Influenciadora registrou encontro com a ex-BBB durante sessão de exercícios
Simaria publica vídeo de treino após repercussão sobre visual em evento
Cantora esteve em gravação de DVD e recebeu comentários sobre a aparência nas redes sociais
Renato Góes celebra aniversário de Thaila Ayala: 'Te admiro'
Atores são casados desde 2019 e têm dois filhos
Erika Januza é internada após infecção renal
Artista iniciou tratamento nesta terça-feira (13)
Ex-BBB Samira comete erro ao encontrar William Bonner
Atendente de bar visitou estúdios da TV Globo em São Paulo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.