Xuxa rebateu influenciadora que criticou amizade de Sasha e Bruna MarquezineReprodução/Instagram
No registro, o teólogo Alan Gentil explica que o fenômeno pode ser atribuído à chamada "pareidolia auditiva", quando o cérebro tenta dar sentido a sons aleatórios e acaba interpretando ruídos como palavras ou frases conhecidas. Segundo ele, esse mecanismo ajudou a alimentar a teoria que ganhou força na época.
Durante o auge da carreira, a apresentadora, conhecida como "Rainha dos Baixinhos", foi alvo de críticas e acusações vindas de setores religiosos, que alegavam que suas músicas promoveriam o satanismo. Além disso, também houve discursos que apontavam suposta exaltação de entidades de outras religiões, o que contribuiu para episódios de intolerância religiosa. Assista aoa vídeo:
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Ao comentar o vídeo, Xuxa demonstrou gratidão pela abordagem do tema e aproveitou para desabafar sobre o impacto dessas acusações ao longo dos anos. "Poxa, você fez um carinho na minha alma. Meu coração agradece e se sente abraçado. Por muitos anos me perguntei por que deram tanta força ao diabo e não a Deus. Minhas mensagens sempre foram de alegria e amor. Obrigada. Que Deus te dê em dobro (aliás, a todos)", escreveu.
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