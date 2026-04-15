Xuxa rebateu influenciadora que criticou amizade de Sasha e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Xuxa rebateu influenciadora que criticou amizade de Sasha e Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2026 16:46

Rio - Xuxa Meneghel voltou a comentar uma das polêmicas mais marcantes de sua carreira: as acusações de que seus discos, especialmente entre os anos 80 e início dos anos 2000, conteriam mensagens subliminares com conteúdo satanista quando reproduzidos ao contrário. A artista falou sobre o assunto nesta quarta-feira (15), ao reagir a um vídeo recente nas redes sociais. Veja:

Xuxa comenta acusações de mensagens subliminares em discos Reprodução Instagram



No registro, o teólogo Alan Gentil explica que o fenômeno pode ser atribuído à chamada "pareidolia auditiva", quando o cérebro tenta dar sentido a sons aleatórios e acaba interpretando ruídos como palavras ou frases conhecidas. Segundo ele, esse mecanismo ajudou a alimentar a teoria que ganhou força na época.



Durante o auge da carreira, a apresentadora, conhecida como "Rainha dos Baixinhos", foi alvo de críticas e acusações vindas de setores religiosos, que alegavam que suas músicas promoveriam o satanismo. Além disso, também houve discursos que apontavam suposta exaltação de entidades de outras religiões, o que contribuiu para episódios de intolerância religiosa. Assista aoa vídeo: No registro, o teólogo Alan Gentil explica que o fenômeno pode ser atribuído à chamada "pareidolia auditiva", quando o cérebro tenta dar sentido a sons aleatórios e acaba interpretando ruídos como palavras ou frases conhecidas. Segundo ele, esse mecanismo ajudou a alimentar a teoria que ganhou força na época.Durante o auge da carreira, a apresentadora, conhecida como "Rainha dos Baixinhos", foi alvo de críticas e acusações vindas de setores religiosos, que alegavam que suas músicas promoveriam o satanismo. Além disso, também houve discursos que apontavam suposta exaltação de entidades de outras religiões, o que contribuiu para episódios de intolerância religiosa. Assista aoa vídeo:

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Ao comentar o vídeo, Xuxa demonstrou gratidão pela abordagem do tema e aproveitou para desabafar sobre o impacto dessas acusações ao longo dos anos. "Poxa, você fez um carinho na minha alma. Meu coração agradece e se sente abraçado. Por muitos anos me perguntei por que deram tanta força ao diabo e não a Deus. Minhas mensagens sempre foram de alegria e amor. Obrigada. Que Deus te dê em dobro (aliás, a todos)", escreveu. Ao comentar o vídeo, Xuxa demonstrou gratidão pela abordagem do tema e aproveitou para desabafar sobre o impacto dessas acusações ao longo dos anos. "Poxa, você fez um carinho na minha alma. Meu coração agradece e se sente abraçado. Por muitos anos me perguntei por que deram tanta força ao diabo e não a Deus. Minhas mensagens sempre foram de alegria e amor. Obrigada. Que Deus te dê em dobro (aliás, a todos)", escreveu.