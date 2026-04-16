Isabel Veloso e a irmã Priscila Kiekow - Reprodução Instagram

Isabel Veloso e a irmã Priscila KiekowReprodução Instagram

Publicado 16/04/2026 22:10 | Atualizado 16/04/2026 22:13

Rio - A repercussão do novo relacionamento de Lucas Borbas , viúvo de Isabel Veloso, ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (16). A irmã da influenciadora, Priscila Kiekow, usou as redes sociais para criticar a postura do ex-cunhado e fez um desabafo.

Sem citar diretamente o relacionamento, Priscila falou sobre o que considera falta de respeito à memória da irmã. "Sabe o que dói de verdade? Não é o fato de seguir em frente. A vida continua, e isso a gente entende", escreveu. "O que dói, para nós enquanto família, é ver atitudes que distorcem o significado de 'honrar'."

Ela ainda afirmou que existe uma diferença entre preservar a memória de alguém e, segundo ela, se beneficiar da situação. "Existe uma diferença gritante entre manter viva a memória com amor e utilizá-la como fonte de benefício próprio. E é isso que é difícil de engolir", completou.

Mais cedo, o próprio Lucas Borbas já havia se pronunciado após assumir que está conhecendo uma nova pessoa, três meses depois da morte de Isabel, que morreu em janeiro, aos 19 anos, vítima de câncer.

O influenciador rebateu as críticas e questionou os julgamentos sobre o tempo de luto. "Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro?", disse. Ele afirmou que viveu o luto ainda durante a doença da esposa e destacou que esteve presente em todo o processo.

"Eu honrei minha esposa do começo ao fim. Fui marido, companheiro, cuidador e apoio até o último instante", declarou. Segundo ele, a própria Isabel pediu que ele seguisse em frente. "Ninguém tem o direito de reduzir minha história a um julgamento baseado em calendário", afirmou.

Lucas também reforçou que seguir a vida não significa falta de amor. "Seguir em frente não é traição. É honrar também os últimos desejos de quem partiu", concluiu.