Anitta em performance no Saturday Night Live - Reprodução/Instagram

Anitta em performance no Saturday Night LiveReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 18:33 | Atualizado 16/04/2026 18:35

Rio - Após uma colaboração de sucesso com a colombiana Shakira, Anitta prepara o lançamento de seu novo álbum, 'Equilibrium'. Será o oitavo disco da cantora, que recentemente participou do programa norte-americano "Saturday Night Live".

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Nesta quinta-feira (16) às 21h será lançada a primeira parte da produção, com músicas em português e colaborações com artistas brasileiros. Anteriormente foi divulgado por Anitta que o álbum também traria faixas em inglês e espanhol, ainda sem data de estreia para esta segunda parte.

Mais cedo no dia do lançamento, a cantora compartilhou em seus stories do Instagram um registro escutando uma das músicas da obra no carro, e se mostrou animada para que os fãs conheçam o trabalho.

"Menos de 5h pra vocês estarem assim que nem nós", escreveu ela.

Anitta em vídeo postado no Instagram Reprodução/Instagram



